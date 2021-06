El comercio apoya las restricciones y la hostelería reclama que se acelere la vacunación de los jóvenes

«Hay medidas que caen por su propio peso como el aforo o hacer deporte con mascarilla en ciertos sitios ventilados, pero lo aceptamos» ENRIQUE SANTOS - DELEGADO DE LA FEDERACIÓN DE GIMNASIOS

Las restricciones en el comercio consisten en un 75% de capacidad y el uso de mascarillas. El pequeño comercio, que desde el inicio de la crisis sanitaria ha perdido más de 4.000 establecimientos en la provincia, es el que sufre un mayor impacto en su negocio con la restricción de aforo. Sin embargo, la medida conservadora no les parece mal. «Ojalá estuviéramos al 100% pero comprendemos que es momento de ir escalonadamente. Estamos viendo en los últimos días un progreso de la infección y hay que ir con cuidado», señala el presidente de la asociación Corazón de Alicante y vicepresidente de la patronal Facpyme, Vicente Armengol. El pequeño comercio mantiene las medidas higiénico-sanitarias en los interiores. «Mucho respeto y precaución, y entendemos que se puedan alargar las medidas. Lo más importante es no retroceder, ha sido muy duro hasta ahora y si tenemos que estar al 75% unos días más lo soportaremos porque hemos aguantado situaciones peores, como la campaña de rebajas de invierno, un desastre porque las medidas eran mucho más extremas. Ojalá estos 15 días sirvan para consolidar y no desandar el camino recorrido por querer ir demasiado deprisa».

La línea de los centros comerciales es similar. El presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Joaquín Cerveró, entiende que el Consell prolongue las restricciones porque los datos de covid están creciendo de forma «alarmante» y «supone un toque de atención a la sociedad porque esto no está resuelto ni vencido». El aforo del 75% en aparcamiento y tiendas no supone «ningún problema» debido a las grandes dimensiones de estos establecimientos. «Para nosotros no es un obstáculo a la actividad comercial», señala.

La hostelería y el ocio vuelven a sentir que el Consell les señala y opinan que tendrían que mirar a otras sectores como focos de la infección. «Nuestra vida depende de los antojos de la Generalitat. Llevan dos años sin trabajar ni buscar dónde está el problema. No hay relación entre hostelería y repuntes porque con el sector cerrado los seguía habiendo. Esa imagen, que es falsa, llega a la gente», afirma César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes (ARA). Estas pymes creen que el freno en la desescalada estanca su recuperación e insta al gobierno autonómico a comprar más vacunas, contratar más personal sanitario y acelerar la inmunización de los jóvenes. «Tienen que vacunar a los chavales, a ese núcleo de población. El sector turístico de la provincia no se puede permitir otro verano sin trabajar». El ocio reclama más ayudas.

También se mantienen las restricciones en los gimnasios, al 75% de aforo, entrenamiento con mascarillas y duchas compartimentadas. Las colectivas siguen cerradas, lo que impide el uso de vestuarios de fútbol en algunos centros. Enrique Santos, delegado en Alicante de la Federación de Gimnasios, apunta que «estamos orgullosos porque el sector está haciendo todo lo que se nos pide, nos amoldamos y aceptamos, aunque creemos que se podría permitir hacer deporte sin mascarilla en ciertos sitios ventilados».