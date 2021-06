Concentración el domingo en favor de un uso cultural para el cine Ideal de Alicante

La plataforma Salvem l'Ideal convoca para el domingo 4 de julio a las 19 horas una concentración en la plaza de Ruperto Chapí, frente al propio cine, en la que se leerá un manifiesto y se pronunciarán lemas reivindicativos como "El Cine Ideal para uso cultural", "El Cinema Ideal per al poble d'Alacant" y "Con cine y con teatro queda Ideal para rato". Los convocantes aseguran que cuentan con permiso de la Subdelegación de Gobierno y que el acto durará entre una hora, y una hora y media.

Amenizarán el encuentro la guitarra clásica del maestro Alberto Ferreiro y la dolçaina de Jaume Primet. "Acude para que Alicante no pierda para la ciudadanía y la cultura este emblemático edificio declarado Bien de Relevancia Local y propuesto como Bien de Interés Cultural. No consintamos que corra la misma suerte que el cine Monumental, el Capitol, la Comandancia de Marina, la Aduaneta y tantos otros edificios que forman parte de nuestra memoria y que todavía podríamos disfrutar y enseñar a nuestros hijos como ejemplo de nuestra historia y de nuestro arte, de no haberse priorizado el interés especulativo ¡¡Larga vida cultural para el cine Ideal!!", señala la mencionada plataforma.