Nuevo enlace en la web de Sanidad para adaptar la vacuna a las vacaciones

El formulario online no permite elegir, sino indicar las fechas en que no se está disponible para ser vacunado, y en función de dicha información Sanidad ajustará las citas.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, explica que “la finalidad es facilitar a los ciudadanos que puedan disfrutar de su período de vacaciones y vacunarlos cuando estén disponibles”.

En la página web (http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/calendario-vacuna) la persona entre 18 y 39 años que está esperando la cita para su primera dosis puede acceder a un formulario para indicar en una agenda de vacunación, las semanas que va a permanecer fuera y que, por lo tanto, no va a poder acudir a vacunarse.

La web se abre para indicar lo siguiente: "Si usted está pendiente de ser citado para la 1ª dosis de vacuna y hay algún periodo en que desea que no le citen, puede indicar en este formulario las semanas de este verano (completas, de lunes a domingo) en que no podrá acudir a vacunarse. La semana en curso y la siguiente no se pueden marcar, pero, con esta antelación, si lo desea puede usted volver a entrar en el formulario y modificarlo".

Requisitos

Para utilizar el formulario o agenda vacacional se exige

Tener entre 18 y 39 años de edad (nacidos entre 1982 y 2003 inclusive)

No haber recibido ninguna dosis de vacuna covid

No tener una cita de vacunación covid prevista

Introducir los datos requeridos y pulsar “VALIDAR”

La información genera el aplazamiento de la citación para cuando se esté disponible, "respetando el orden de vacunación que se está llevando a cabo en la Comunidad" por grupos de edad.

Ademáa también se va a enviar un SMS con el enlace a la web a las personas entre 18 y 39 años que se prevé citar a lo largo de este verano.

"Desde Sanidad se ha puesto en marcha esta medida con la finalidad de planificar de forma eficiente el proceso de vacunación durante este verano, y mantener así el buen ritmo de inmunización en la Comunidad", ha dicho la consellera.