La vacuna para los de 20 a 30 años se adelanta a la segunda semana de agosto

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha adelantado ante el Foro Alicante organizado por el diario INFORMACIÓN que trabaja con la previsión de empezar la segunda semana de agosto con la inoculación de los jóvenes de 20 a 29 años.

”Espero que el actual ritmo de recepción de vacunas lleve a septiembre con los jóvenes vacunados”, ha dicho.

Sanidad no contempla adelantar la vacunación de los jóvenes universitarios sobre otros grupos de edad, tal y como se aprobó “por unanimidad” entre el ministerio y las comunidades en la última reunión celebrada este miércoles.

Esa posibilidad, ha concretado ante los medios de comunicación "no se contempla". Lo que se va a hacer es acelerar la vacunación, pero por el orden establecido.

Dosis

A mediados de agosto se prevé empezar con los veinteañeros y avanzar según las dosis de vacunas que lleguen con la intención de que los estudiantes "universitarios estén vacunados antes de empezar el curso", añade en la misma línea expresada recientemente por el presidente, Ximo Puig.

No obstante no espera la consellera que se puedan batir los récords de vacunación de esta semana, ni que se repitan escenas de largas colas al sol a la espera de la vacuna en Ciudad de La Luz o en IFA, porque lo considera "puntual y extraordinario" por el elevado número de vacunas recibidas esta semana. "A partir de ahora no tendremos tantas vacunas para una citación masiva. Será raro que en verano tengamos esa cantidad de personas citadas semanalmente", concluye.