Sanidad recomienda evitar las aglomeraciones en zonas de baño y mantener al menos 1,5 metros de distancia entre no convivientes

Ante el inicio de la temporada alta turística, el Ministerio de Sanidad alerta de que el riesgo asociado al covid-19 en las zonas de baño es tan alto como en cualquier otra zona exterior, y e insta a evitar las aglomeraciones y mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre no convivientes, al uso de mascarilla higiénica cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal aunque no será necesaria en el propio momento del baño; mantener una adecuada higiene respiratoria: toser o estornudar en el codo o utilizar pañuelos desechables de papel, que se depositarán en un contenedor apropiado, realizando higiene de manos posterior; seguir las indicaciones de las autoridades o instalaciones respecto a sectorialización, colas, turnos, cita previa, etc; y no acudir a zonas de baño personas con síntomas compatibles o en aislamiento por coronavirus, ni en cuarentena por contacto estrecho. Y si alguna persona presenta síntomas durante su estancia en una zona de baño, se colocará una mascarilla, abandonará el espacio en el que se encuentre y contactará con su centro de salud, teléfono de referencia de la comunidad autónoma o con el 112 si tiene síntomas graves. Es el protocolo que el Ministerio de Sanidad insta a seguir.