El Tajo enviará el trasvase máximo este julio y garantiza agua hasta final de año

En estos momentos queda pendiente por servir un caudal de 55 hm3, a los que se deben sumar los 38 hm3 de este mes de julio, cantidades que, sumadas a las de las desaladoras, garantizan agua sin problemas para riego y abastecimiento hasta final de año. No obstante, los técnicos que forman parte de la comisión de explotación ya han advertido que a partir de agosto, todo apunta a que el nivel de reserva pasará al 3, con lo que el trasvase volverá a ser de hasta 20 hm3, y la decisión del caudal final a trasvasar será potestad directa de la vicepresidenta Teresa Ribera, con lo que, viendo actitudes pasadas, nadie puede calcular el agua que llegará finalmente. No obstante, el Taibilla asegura que no habrá ninguna tensión en el abastecimiento, tanto agrícola como urbano al menos hasta final de año.

Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique y uno de los técnicos que elaboraron el memorándum del Tajo, subraya, en este sentido, tras conocerse las buenas cifra de la cabecera a punto de arrancar el periodo más duro del verano, que «un mes más se demuestra que no se entiende esta obsesión por cambiar el modelo actual si funciona. Lo que está claro es que si ahora mismo, si tal como figura en el plan del Tajo, estarían activas las reservas, vía concesión de agua, para la Llanura Manchega y los 60 hm3 para Madrid, la línea roja para decidir el trasvase se hubiera disparado, con lo cual sería imposible que nos enviaran esos 38 hm3. Mejoremos el memorándum pero no hagamos esas barbaridades que se proyectan».

El director general de Turisme, Herick Campos, y el director general del Agua, Manuel Aldeguer, ratificaron, por su parte, tras reunirse ayer con Francisca Baraza, presidenta de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que el suministro está garantizado. Herick Campos señaló que «el suministro de agua para los municipios de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla está garantizado durante este verano», y lanzó, en este sentido, un mensaje de «tranquilidad para los inversores y los turistas». Tranquilidad pues en un escenario a seis meses vista pero que puede complicarse a partir de 2022 si finalmente se aprueban todas las medidas previstas para aumentar la presión en la cabecera del Tajo y que, a día de hoy, no pueden resolverse con la alternativa de la desalación, que no deja de ser un complemento, bueno, pero complemento, según reiteran Antonio Rico, director del Instituto de Geografía de la Universidad de Alicante, y el propio Sindicato Central de Regantes, que insisten en que las condiciones de gestión del Tajo-Segura no deben modificarse. A partir de ahí, bienvenidos los 1.600 millones de euros anunciados esta semana por la vicepresidenta Teresa Ribera para mejorar los sistema de depuración, reutilización y el abaratamiento el agua desalada.

Pese a la gran tensión hídrica que se vive en la provincia desde que arrancó el año, las lluvias generosas del invierno y la primavera han dado una tregua a la sequía en toda la provincia, pese a que el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa haya pedido solicitar una dotación de 250.000 m3 de la desaladora de Mutxamel, aunque para ello es necesario que Acuamed repare un tramo de la conducción Rabasa-Amadorio para evitar fugas durante su trasvase. Ahora mismo agua hay, como lo demuestra que el pasado mayo el Consorcio informara favorablemente de la disponibilidad de recursos hídricos para atender la demanda que supondrá el desarrollo del sector urbanístico Ensanche Levante de Benidorm.

«Los recortes son ideológicos, no técnicos»

Lucas Jiménez, presidente de los regantes, reitera que los cambios acabarán con el trasvase de agua

La patronal lorquina Ceclor reunió este viernes a los principales representantes políticos, económicos y sociales de la comarca del Guadalentín en un acto en defensa del trasvase Tajo-Segura, y en contra de la modificación de las reglas de explotación y aumento del caudal ecológico que ha previsto el Gobierno. El presidente de la patronal, Juan Jódar, mostró el «apoyo total» de los empresarios al trasvase y afirmó que el Gobierno no ha tenido en cuenta «el enorme daño» que causará el cambio en las reglas de explotación para la economía», donde miles de familias viven de la agricultura.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central, advirtió de que, si prospera la decisión del Gobierno, en 2027 la comarca del Guadalentín tendrá que prescindir de agua «y eso es algo que no se puede permitir», y criticó que la decisión del Ejecutivo solo responda a un criterio «ideológico y no técnico».

El alcalde de Lorca, Diego José Mateo, del PSOE, señaló «no compartir» la decisión del Gobierno de su mismo partido , consideró «irrenunciable» el agua del trasvase para todos los murcianos y alicantinos, y subrayó que la controversia sobre el acueducto responde a «un debate territorial».

Los regantes tienen previstas movilizaciones todo el verano.