Unidas Podemos y Compromís piden la comparecencia ante el Pleno del concejal de Limpieza por la polémica del reciclado

El portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, considera los hechos “un escándalo y un fraude ecológico a la ciudad, algo que no se puede permitir y que nunca debería haber sucedido”. López ha lamentado que “tengan que ser ciudadanos anónimos los que destapasen esta mala práctica, y no los mecanismos de control que deberían aplicarse a la recogida de residuos por parte de la UTE y el consistorio”. Además, el edil de Unidas Podemos advierte de las "nefastas consecuencias para la cultura" del reciclaje en la sociedad: “Esperemos que estas malas prácticas por parte de la UTE, y veremos si consentidas por la administración, no lleven a la ciudadanía a replantearse reciclar, lo que sería dramático”.

La comparecencia necesita de más apoyos de la oposición para ser firme. Por eso la firma del PSOE no es menor. La coalición morada pretende preguntar al edil Villar sobre los mecanismos de control y supervisión de la planta de tratamiento de residuos que la UTE aplica a los vehículos cuando vuelven de la recogida y sobre si el hecho fue detectado en la recogida de diferentes contenedores en la misma carga por parte de un vehículo por la UTE y si la empresa dio cuenta del mismo al Ayuntamiento.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha añadido que ambas formaciones esperan "tener los apoyos para conseguir la comparecencia". "Queremos explicaciones para saber si es un caso aislado o si tienen constancias de más casos", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, también ha apuntado que tiene previsto llevar el asunto del reciclado a la próxima sesión plenaria.

En el citado vídeo -publicado por este diario- se puede ver a un camión de carga lateral de la concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, UTE Alicante, vaciando cuatro contenedores que se encuentran en una "isla" en la zona de la Albufereta. Dos de ellos, de color gris, son los que le correspondería recoger, según admiten fuentes de la empresa. En cambio, tal y como se puede observar en la citada grabación, también vacía a continuación dos contenedores de reciclado, uno amarillo (destinado a envases de plástico, latas y bricks) y uno azul (para papel y cartón).

Esta práctica incumple con la normativa vigente, tal y como reconocieron desde la empresa, que calificaron el hecho de puntual. "Gracias a la colaboración ciudadana se ha detectado la mala praxis de uno de nuestros conductores. Ha sido una negligencia aislada de un trabajador y obedece a una situación completamente irregular. La empresa concesionaria ha localizado al conductor y se le va a suspender sin empleo y sueldo por su acción", señalaron este jueves desde UTE Alicante, desde donde quisieron poner en valor el "buen hacer de los ciudadanos y de los trabajadores", que ha permitido recuperar 3.719.140 kilos de envases en 2020.

Desde el comité de empresa de UTE Alicante señalaron que se trató de un "error" del conductor, pero niegan que fuera una práctica habitual. "Es una cosa puntual. Se rompió el camión y la ruta la hizo un conductor que no es el habitual. De hecho, tenemos orden de ser estrictos en la recogida de la selectiva, que suele hacerse de día", agregaron.

Por su parte, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante explicaron que, "en cuanto" tuvieron "conocimiento del caso aislado", se pusieron en contacto con la adjudicataria para "recibir explicaciones". "Entendemos que no se puede generalizar el comportamiento de un trabajador aislado, haciéndolo extensible a toda la plantilla, que hace un trabajo con mucha dedicación", apuntaron desde el bipartito.