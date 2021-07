El PSOE de Alicante multiplica las reuniones de la Ejecutiva local para controlar la acción del grupo municipal

Esta «reactivación» de la Ejecutiva local coincide, y no casualmente, con la difícil situación que atraviesa el grupo municipal socialista, donde cada día se agranda la división entre la mayoría de los concejales y el portavoz, Francesc Sanguino. Esa falta de liderazgo, de una estrategia política definitiva, ha obligado a la dirección del partido, sabedora de esos bandazos continuos en el posicionamiento político (cuando los hay, que no es siempre), a tomar las riendas del grupo municipal desde fuera. Así, la Ejecutiva local, que controla el exsenador Ángel Franco, se está convirtiendo, en la práctica, en una especie de estructura política paralela al grupo municipal que asume espacios de identificación, impulso y supervisión de la actuación del grupo socialista. Y aunque pueda parecer obvio que la dirección del partido controle de cerca la acción política del partido, no ha sido habitual en los últimos años en el PSOE alicantino.

Miembros de la dirección confirman que el cambio de periodicidad de las convocatorias de la Ejecutiva busca revertir el descontrol de un grupo cada vez más enfrentado al portavoz, que se encuentra solo fruto de su carácter y de su nulo liderazgo, lo que ha provocado continuos enfrentamientos internos con otros concejales. Actualmente, su principal y casi único apoyo es Lara López, hija de José Antonio López Berruti. Una unión con fecha de caducidad para muchos cargos socialistas.

En estas últimas reuniones de la Ejecutiva local se han abordado asuntos de relevancia en el Ayuntamiento de Alicante con el objetivo de marcar posición política, y así evitar improvisaciones o silencios inexplicables. En la última, celebrada esta semana, se hizo un «análisis del pleno [celebrado un día después], especialmente de una propuesta de Vox», con el objetivo de decidir el voto al no ser una cuestión ideológica sino de respaldo a un parque adaptado para niños con discapacidad. En la reunión anterior, a mediados de junio, se habló de Urbanismo, a raíz de los futuros avances en la revisión del Plan General, y de la problemática en el IES Virgen del Remedio, un asunto que salpicó al gobierno local de coalición de PP y Ciudadanos.

En mayo se trató el proyecto del centro de congresos, para marcar la posición del grupo socialista en un asunto con recorrido, y se impulsó el intento del partido de promover la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad para la Sanidad Pública, un asunto que se abordó también en el último pleno. En abril, por su parte, la Ejecución socialista abordó la «patata caliente» del pacto presupuestario con Cs, que por ahora se está incumpliendo (sin consecuencias) por parte del socio del gobierno.

Muchas reuniones y una página web aún con Echávarri como protagonista

La multitud de reuniones de la Ejecutiva municipal del PSOE alicantino está permitiendo aumentar el control político sobre la acción del grupo municipal, encabezado por Francesc Sanguino. Sin embargo, esas continuas convocatorias no han servido para que ningún miembro de la Ejecutiva alerte de la falta de actualización de la página web de la agrupación socialista, que figura además en el perfil de redes sociales del partido como Twitter. La web (www.psoealicante.com) sigue como hace tres años y medio. El ahora exalcalde Echávarri es el principal protagonista de la página, donde la última actualización corresponde al pacto de refundación firmado entre el PSOE y Compromís previo a la ruptura definitiva del tripartito.