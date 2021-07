La Asociación Valenciana de Empresarios exige al Gobierno que el Corredor Mediterráneo llegue a Algeciras

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha celebrado hoy el primer chequeo semestral para valorar el grado de ejecución de las obras del Corredor Mediterráneo. La patronal celebra que se haya inaugurado ya el nuevor tramo Monforte-Elche-Orihuela pero pide un esfuerzo mayor al Goberno para poder cumplir plazos y llegar a 2025 con el corredor operativo, algo prácticamente imposible en la actualidad. Por otro lado, el presidente de AVE, Vicente Boluda, ha anunciado que el gran acto central tendrá lugar el 10 de noviembre en Madrid, en IFEMA.

El análisis de hoy de los los catorce tramos deja dos nuevos hitos importantes cumplidos desde el pasado chequeo de noviembre de 2020: se ha licitado el cambio a ancho internacional entre Tarragona y Castelló y se ha puesto en funcionamiento el túnel de Martorell y el tramo Monforte-Elche-Orihuela.

Como apunta Vicente Boluda, “2021 ha traído hitos importantes, como la licitación de la instalación de ancho internacional exclusivamente entre Tarragona, aun así, son inadmisibles los retrasos de la línea Almería a Granada, el retraso en la línea Murcia-Cartagena, la incertidumbre para comunicar Algeciras con Bobadilla y el Nudo de La Encina, ya que esos cuatro tramos son determinantes para que las mercancías del arco mediterráneo puedan conectar con Europa”.

Sobre el Nudo de La Encina, Vicente Boluda subraya que “es incomprensible cómo se ha ido retrasando año tras año esa conexión tan importante no solo para la Comunitat Valenciana, sino para el resto de ciudades del Arco Mediterráneo”, ya que considera que este tramo, que permitirá conectar en alta velocidad las tres provincias de la Comunitat Valenciana, está tardando más de lo que técnicamente hubiera sido deseable y posible. E insiste en la necesidad de construir el Túnel Pasante de València y la nueva plataforma AVE entre València y Castelló, pues son los cuellos de botella más relevantes de todo el Corredor Mediterráneo español.

Con el pleno desarrollo del Corredor Mediterráneo se apuesta en España por un nuevo modelo de infraestructuras de conexión circular, complementario al modelo radial actual, que dotará de mayor eficiencia y generará importantes beneficios, puesto que permitirá optimizar tiempos y recursos.

De cara a lograr el objetivo 2025 de doble plataforma de ancho internacional desde la frontera francesa hasta Algeciras, los hitos más relevantes y todavía pendientes para 2021 son seis:

1.- Finalización de las obras del túnel de Castellbisbal.

2.- Adjudicación del cambio de ancho entre Tarragona y Castelló.

3.- Castelló-València y Túnel Pasante: pendiente información pública de los proyectos de la nueva plataforma AVE y del túnel pasante.

4.- Murcia-Cartagena y bypass del Reguerón: en redacción el proyecto.

5.- Licitación de las obras Totana-Totana.

6.- Almería-Granada: en estudio, pendiente proyecto.

Para Vicente Boluda, “la infraestructura del Corredor va más lenta de lo normal y con parones que no deberían existir, cosa que a estas alturas nos parece inconcebible”. Además, matiza que “hay que invertir en ancho internacional, ya que apostar por él es adaptarse a Europa para no quedarse aislados, pero esto no solo trata de construir la infraestructura, sino de invertir en material rodante para que funcione como es debido. Es en momentos como ahora cuando más necesitamos una infraestructura que contribuya a mejorar la movilidad de las personas y la competitividad de nuestro modelo productivo".

Todas las actuaciones que se están promoviendo desde el canal de comunicación www.elcorredormediterraneo.com, incluidos los chequeos semestrales, pretenden analizar los avances en la infraestructura y verificar que el desarrollo de la misma, se lleve a cabo cumpliendo los plazos comprometidos por el Gobierno hasta lograr la ejecución total del proyecto: doble plataforma desde la frontera francesa hasta Algeciras.

Desde hoy, en el canal de comunicación www.elcorredormediterraneo.com, que cuenta actualmente con 183.000 firmas favorables al Corredor Mediterráneo, estarán disponibles las fichas de los tramos actualizadas y el vídeo Parada por Chequeo. El Movimiento #QuieroCorredor suma apoyos de la ciudadanía, que ve cómo su implicación en la demanda de la infraestructura tiene efectos.

El Segundo Chequeo Semestral de 2021 tendrá lugar el 10 de noviembre en Madrid (Palacio Municipal - IFEMA), y coincidirá además con un Acto Empresarial como los que tuvieron lugar en 2017 en Madrid, 2018 en Barcelona, 2019 en Elche y 2020 en València, en el que se espera congregar a empresarios y representantes de la sociedad civil española.

En noviembre de 2016, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) puso en marcha el canal de comunicación www.elcorredormediterraneo.com con la idea de informar sobre la marcha de la infraestructura y movilizar a la sociedad civil en su reivindicación. Permite al usuario navegar de forma interactiva por todo el trazado ferroviario, desde la frontera francesa hasta Algeciras, ofreciendo información de cada tramo de la infraestructura, así como de los avances que se van produciendo en ella.

En 2017, los esfuerzos se centraron en el mundo empresarial y en dar a conocer el proyecto a la sociedad civil a través de acontecimientos deportivos del mundo del atletismo, ciclismo, baloncesto, fútbol, etc.

En 2018, el objetivo fue compartir con la ciudadanía la información sobre esta infraestructura a través de una acción itinerante en la que el autobús #QuieroCorredor recorrió nueve ciudades del Mediterráneo para explicar sus beneficios y conseguir el apoyo social.

“ES DE RISA, el Show del Corredor Mediterráneo” https://esderisa.com fue la propuesta para 2019, utilizando en este caso el humor con un espectáculo de monólogos de la mano de José Corbacho, Santi Millán y Javi Sancho. Hizo parada en València, Castelló, Cartagena, Barcelona y Granada, y contó en cada ciudad con el apoyo de una artista local como Maria Juan, Raquel Sastre, Eva Soriano y Martita de Graná.

En 2020, acelerar el Corredor Mediterráneo fue una prioridad para activar de nuevo el país y, a pesar de la situación, se puso en marcha la grabación de un cortometraje para llegar a todo el país con una comedia romántica.

El preestreno el pasado 28 de mayo del cortometraje “SÍ, QUIERO (Corredor)” dirigido por Alfonso Sánchez, director, actor y guionista, y protagonizado por Álvaro Cervantes, Macarena Gómez, Nuria Herrero y Carlos Santos, en los cines ABC Park de València, que ya ha alcanzado el millón de visualizaciones en Youtube, ha sido la propuesta de este 2021 para, en clave de humor y desde la ironía, realizar una crítica a la precariedad de la red ferroviaria que une algunas de las ciudades más importantes de España.

Con todo esto, se persiguen varios objetivos: el primero, escenificar la importancia y necesidad de la infraestructura; el segundo, concienciar al conjunto del país para que se implique en su reivindicación; y el tercero, conseguir que nuestros representantes públicos se comprometan con la infraestructura para que sea una realidad.

En palabras de Vicente Boluda, presidente de AVE, “desde que se puso en marcha el movimiento #QuieroCorredor, se ha conseguido que los empresarios y la sociedad civil de toda España se impliquen y participen de la reivindicación asistiendo a la multitud de actos que se han organizado, y que el Corredor Mediterráneo esté en el epicentro del debate político y, por ello, que los responsables públicos asuman compromisos”.

El Corredor Mediterráneo es una infraestructura clave y un eje prioritario para reforzar la competitividad del transporte de mercancías y viajeros en nuestro país y, con ello, contribuir a la generación de empleo y riqueza en España.