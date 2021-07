El Gobierno amplía el Imserso hasta agosto y los hoteleros advierten de que es inviable

Otra de las novedades es que el Gobierno pretende estirar las vacaciones subvencionadas hasta agosto de 2022, tres meses más de lo habitual, algo que ha dejado un tanto descolocados a los hoteleros de la Costa Blanca, que, si bien esperan como agua de mayo el regreso de los pensionistas, sobre todo en Benidorm, consideran que con el precio que impone el Ministerio de Asuntos Sociales es casi imposible que se puedan ofrecer plazas más allá del 1 de junio del próximo año.

«Sin haber podido todavía estudiar en profundidad el pliego de condiciones, la verdad es que no tiene mucho sentido que se pretenda estirar el programa hasta agosto, salvo que quieran tener un gesto con Canarias, que tienen en el verano su temporada baja. En la costa peninsular no es viable, máxime cuando esperamos que el verano de 2022 sea ya, si no se vuelve a torcer todo, el de la recuperación real», subrayó este lunes Nuria Montes, secretaria general de la patronal Hosbec.

Otro de los temas que preocupa en el seno de la patronal hotelera es el recorte que ha dado al Gobierno al presupuesto global (de 88 a 66 millones de euros) y al número de las plazas ofertadas para el mercado de sol y playa (cien mil menos), mientras los circuitos culturales quedan intactos. «Va, incluso, contra la propia filosofía de programa, que además de facilitar las vacaciones para los jubilados se concibió para el mantenimiento del empleo en las zonas turística, que es ahora mismo donde más se necesita», apuntó Montes. En la patronal hotelera siguen las dudas, por otro lado, sobre si realmente se podrán reanudar los viajes en octubre, tal como prevé la ministra Reyes Maroto. El 3 da agosto, mes inhábil para muchas gestiones, se abren las plicas, empiezan a estudiarse las ofertas y los posible recursos, por lo que solo habrá otro mes, septiembre, para organizarlo todo. El Gobierno insiste en que el 1 de octubre llegarán los primeros grupos de jubilados.

Las cifras Una semana en pensión completa por 196 euros. Los jubilados pueden disfrutar de una semana en un hotel de la Costa Blanca con pensión completa desde 196 euros -transporte aparte-. Con el desplazamiento incluido la cantidad sube a 212 euros. En la adjudicación tienen preferencia los jubilados con la pensión más baja.

Los jubilados pueden disfrutar de una semana en un hotel de la Costa Blanca con pensión completa desde 196 euros -transporte aparte-. Con el desplazamiento incluido la cantidad sube a 212 euros. En la adjudicación tienen preferencia los jubilados con la pensión más baja. El Gobierno destina 66 millones de euros a ayudas. El Gobierno destina 66 millones de euros a la subvención de un total de 816.029 plazas.

Los hoteles de la Costa Blanca van recuperando clientes pero muchos acumulan graves desajustes de tesorería tras varios meses cerrados y acumulando gastos fijos de entre 55.000 euros (establecimientos amortizados) y 150.000 euros al mes aquellos con préstamos pendientes o sujetos al pago de un alquiler. Costes fijos en base a los gastos de un hotel de 4 estrellas, con entre 250 y 300 habitaciones, y una plantilla operativa de unas diez personas entre dirección, mantenimiento, administración y comerciales con jornada reducida. El total, el coste por habitación alcanzaba los 180 euros mensuales.

Solo la suspensión del Imserso en marzo de 2020 provocó cien millones de euros en pérdidas al sector, llevó a 5.000 trabajadores al ERTE, provocó la pérdida de 250.000 turistas y cerró 65 hoteles . En la Comunidad Valenciana el programa operaba hasta ahora con 65 hoteles de Benidorm, Dénia, L’Alfàs del Pi, Gandia, Guardamar, Xàbia, Peñíscola, Alicante, Torrevieja y Vinaroz. Pueden sumarse ahora nuevos hoteles.

Los jubilados pueden registrarse hasta el próximo día 31 de julio

El plazo de presentación de solicitudes de registro para los viajes del Imserso para la temporada 2021/2022 finaliza el día 30 de julio. Por destinos, los viajes del Imserso tendrán lugar en la zona de costa peninsular, con estancias de diez y de ocho días en Cataluña, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. En las islas, las estancias serán de diez y de ocho días en Canarias y Baleares, mientras que los viajes de turismo de interior contarán con estancias de cuatro, cinco y seis días. Las plazas por zonas se repartirán de la siguiente manera: 443.887 para la costa peninsular, 230.039 para la costa insular, 142.103 para turismo de interior y 137.475 para turismo de naturaleza, según reza el programa.