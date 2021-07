El incremento de contagios entre la juventud rompe las costuras de los centros de salud

En su gran mayoría son casos leves y asintomáticos, pero exigen un despliegue «exponencial», como subraya el doctor, de los servicios sanitarios que este verano no disponen de los recursos necesarios.

Desde centros de salud en la ciudad de Alicante aseguran a este diario que el equipo de rastreadores se ha reducido para este verano a la mitad, cuando siguen haciendo la misma falta porque el seguimiento de cada caso no es aritmético, al modo de dos por dos igual a cuatro, sino que cada caso se multiplica por diez y por veinte y superan fácilmente el centenar de personas a las que se debe seguir al cabo de la semana.

«Ya lo hemos vivido antes, aunque ahora no tenga tanta gravedad, pero esto recuerda una nueva ola, la cuarta», abunda a su vez el doctor Alberto Costa en Alcoy.

Esto nos lleva a una cuarta ola. Lo hemos vivido antes, aunque ahora los casos no sean tan graves Alberto Acosta - Médico Atención Primaria de Alcoy

Atajar

El delegado sindical de CC OO, Paco Tévar, abunda en que el avance de los contagios entre los jóvenes están dando al traste con las alagüeñas previsiones que apuntaban a un verano más tranquilo en la Comunidad, y suscribe que «entramos en una cuarta ola que peligrosamente va a más y que habrá que atajar. No somos capaces de paralizar los contagios y la Atención Primaria empieza a resentirse».

Concienciar a los jóvenes de que sigue habiendo peligro, y de que las actitudes de unos pocos ponen en riesgo al conjunto de la población, es una de las medidas que consideran más urgentes los profesionales de los centros de salud, que ven aumentar sus agendas día a día con este tipo de casos, como añade el doctor Javier Blanquer. «Es la realidad, el progresivo aumento de casos covid entre los jóvenes los absorbe Primaria y con la acumulación de tareas se ve resentida la sanidad de la población».

Es imposible rastrear a todos los contactos sin más efectivos y eso empeora la situación Javier Blanquer - Médico Atención Primaria de Alicante

«Esto no se ha acabado, hay que recalcar el mensaje y seguir con determinadas restricciones porque pasar del todo a la nada lleva a este tipo de explosiones que van a más», coincide el doctor Acosta, al tiempo que traslada la imagen que vuelve de las colas para hacer pruebas PCR.

Blanquer añade que también se refleja en los centros de salud lo que pasaba en las UCI, aun salvando las distancias porque dista mucho de la gravedad de los casos que acababan en fallecimientos. «Nos estamos viendo obligados a elegir, porque prima garantizar la vacunación, que parte de profesionales de Primaria, así como el covid, con la dificultad que entraña el seguimiento de los casos, y nos vemos sobrepasados con excesos por una clara falta de previsión desde Sanidad».

Lamenta las demoras que se están produciendo, añadidas a respuestas que quedaron bloqueadas desde hace un año por ejemplo para pacientes crónicos y que no pueden retomar todavía. «Lo que nos preocupa es no llegar y no responder a unas demandas por tener que atender otras que no nos deberían corresponder», puntualiza. «Nos es imposible rastrear a todos los contactos y esto condiciona el empeoramiento de la situación», subraya.

Alarma

Desde el sindicato médico de la provincia CESM, el a su vez representante del Foro de Médicos, José Manuel Peris, facultativo en un centro de salud de Orihuela, abunda que el peso de la tarea de gestionar el actual repunte de casos entre personas jóvenes «recae prácticamente al 100% en Atención Primaria».

El repunte de casos covid recae prácticamente al cien por cien en Atención Primaria; y sobrepasa José Manuel Peris - Médico Atención Primaria de Orihuela

«Es mucha más la tarea encomendada, y con menos gente. Desde el Foro se ha advertido a Sanidad de la urgencia de un plan de choque que no se ha hecho. Ahora que los casos van en aumento lanzamos la voz de alarma los que estamos sobre el terreno, a pie de la consulta, para que no llegue la sangre al río», advierte.

Hora y media para poder entrar en el ambulatorio

La esperas hasta conseguir acceder a un centro de salud se prolongaron la mañana de este lunes durante hora y media, como señalaron pacientes a las puertas del ambulatorio de la Plaza América en Alicante, el centro de salud de Campoamor. Consultas presenciales, telefónicas, avisos a domicilio, atención urgente, casos covid y vacunación en «vacunódromos» son tareas asignadas a diario a los ambulatorios, que han visto mermada su plantilla este verano porque no se han cubierto todas las sustituciones de sanitarios de vacaciones.