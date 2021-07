Compromís califica de "infamia" la Ordenanza de Mendicidad y reclama su derogación

El portavoz municipal de la coalición, Natxo Bellido, ha vuelto a solicitar al gobierno municipal “que retire definitivamente el proyecto de la Ordenanza de la Vergüenza”. En esta línea, Bellido considera que “deben hacer caso del grito de protesta unánime de las entidades sociales y dar marcha atrás a un proyecto de ordenanza que es injusto, inútil y antisocial y que en unos momentos de crisis como los actuales resulta incluso cruel". Para Bellido, "Barcala no puede seguir adelante con una medida que marcará de forma imborrable su gobierno, y Ciudadanos tienen el deber de apartarse e imposibilitar que se siga adelante con esta medida si quiere que tomemos en serio su posición política en el Bipartito y su vuelta a la moderación". Esta medida, además de su profunda inutilidad, "solo es posible defenderla desde una ideología profundamente reaccionaria y una actitud política demagógica y cortoplacista”, según el portavoz de Compromís.

La formación ha trasladado oficialmente esta petición tras el anuncio del gobierno municipal, que en el último pleno ordinario avanzó la reactivación de la tramitación paralizada desde hace nueve meses por las presiones de colectivos sociales y grupos progresistas. Bellido concluye que no se puede "permitir que Barcala y sus aliados ultras saquen de los cajones la Ordenanza de la Vergüenza, que ataca y criminaliza a las personas más vulnerables". "No va a la raíz de los problemas, no lucha contra las mafias que trafican con personas, sino que estigmatizan y fomentan la aporofobia. Por ello instamos a que si quieren dialogar inicien la ordenanza desde cero y nos tendrán a su lado para trabajar”, según la formación valencianista.

Tras más de medio año en un cajón del equipo de gobierno, el PP reactivó recientemente la tramitación de la Ordenanza contra la Mendicidad y la Prostitución (ahora conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica), que se paralizó a finales del pasado año, en plena negociación del Presupuesto para 2021, ante las críticas de toda la izquierda y de colectivos sociales, a las que se llegó a sumar Ciudadanos. Ahora, el PP de Barcala acaba de desempolvar el documento entre las presiones de Vox. Así lo reconoció el concejal de Seguridad, José Ramón González (PP), en respuesta a una pregunta de la formación ultra durante el regreso de la presencialidad al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alicante con la sesión de junio, que tuvo lugar a finales de junio.