La Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto declarar la alerta naranja por calor a partir de este mediodía en el sur de la provincia debido a que se espera que las temperaturas puedan alcanzar los 34 grados en la costa y hasta 39 grados en el interior como ya sucedió el domingo en Orihuela. Aire sahariano mezclado con la humedad del Mediterráneo por lo que, además, habrá sensación de bochorno, según apunta Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Hoy también estamos en riesgo máximo de riesgos forestales en un monte cargado de material vegetal tras un invierno y primavera generosos en lluvias.

Un verano que va a estar marcado a partir de ahora por el bochorno y las noches tropicales. El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante prevé, en base a los datos obtenidos de las previsiones de los modelos europeo y norteamericano, que la provincia tendrá verano caluroso y muy seco, no con temperaturas máximas extremas -hoy si, no obstante-, pero sí marcado por el calor prolongado y cargado de humedad, que estará presente durante casi todo el día y sobre todo por la noche, cuando la temperatura no bajará en muchas jornadas de los 25 grados, lo que, según explica Jorge Olcina, director del Laboratorio del Climatología, “afecta sobre todo el confort climático y a las personas mayores, más allá de las dificultades para conciliar el sueño”.

Olcina relaciona esta coyuntura, directamente, en el calentamiento y el cambio climático, “que en la provincia está relacionado con el aumento de la temperatura del mar. Es para mí nuestro problema principal”. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la temperatura media subirá medio grado en julio y agosto.

Las noches calurosas están siendo cada vez más frecuentes como consecuencia del calentamiento global. Una investigación científica ha cuantificado el aumento de la mortalidad que puede suponer este fenómeno en los distintos países europeos. En España, ese aumento es del 16%.

Por otro lado, el pasado mes de junio de junio fue cálido y húmedo en la Comunitat Valenciana. La temperatura media, 21.1 ºC, es 0.2 ºC superior que la de la climatología de referencia (20.9 ºC), y la precipitación acumulada alcanzó los 33.9 l/m2, que es un 24 % superior que la del promedio climático del periodo 1981-2010 (27.3 l/m2).