Compromís urge la convocatoria de la comisión para renovar el servicio del autobús urbano

El portavoz Natxo Bellido justifica esta petición en base a que "estamos a unos días que caduque la prórroga del contrato y el bipartito todavía no tiene una solución para la continuidad del servicio de autobús urbano". El edil de la oposición también reclama conocer "en qué estado se encuentran las alegaciones al nuevo modelo de transporte público" e insta a "reflexionar sobre el modelo que debe responder a las necesidades de una ciudad del siglo XXI, más ambicioso, responder a las necesidades de movilidad sostenible, adoptar soluciones medioambientales más avanzadas y que sea un instrumento competitivo para el transporte diario de la ciudadanía y reducir el uso del vehículo privado".

Compromís califica el proyecto de servicio público de transporte para Alicante como “plano, continuista, nada ambicioso, que no realiza una diagnosis de la situación actual y sin propuestas para hacer el transporte urbano en autobús más atractivo”. En esta línea recuerda Bellido que “el bipartito de derechas ha presentado el proyecto de servicio público para la renovación de la contrata de autobuses tarde, como todo, en el que ni siquiera se realiza una diagnosis de la situación y el mapa de líneas actuales, no se plantea una movilidad, un mapa de líneas, más atractivo para ganar viajeros; no se aumenta la flota de autobuses, no se apuesta por el vehículo eléctrico”.