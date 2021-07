El descontrol del covid frena el crecimiento de las reservas hoteleras

Francia, segundo país emisor de turistas extranjeros a la Costa Blanca, desaconseja los viajes a España

Pero lo peor sería, como subrayó Victoria Puche, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, que el aumento de la incidencia en la Comunidad Valenciana termine afectando al turismo nacional, que representa ahora mismo el 98% de la ocupación de los hoteles. «Estamos muy preocupados y la verdad es que la cuerda la estamos forzando nosotros mismos. En concreto, el colectivo formado por jóvenes, entre los veintitantos y los treinta y tantos años, que no es consciente de la gravedad de los contagios, y que piensa que con pasar unos días en casa con fiebre basta, pero también algunos empresarios, los menos, que no cumplen las normas. Nos estamos jugando mucho y no podemos relajarnos. Reclamamos, por supuesto, también un esfuerzo mayor en el ritmo de vacunación», señaló Puche.

De momento, la patronal hotelera ha constatado que las reservas del turismo nacional no entran con la alegría de finales de junio, y las británicas, sencillamente, son para el otoño. El jueves, mientras Francia desaconsejaba viajar a España, el Reino Unido abría la mano convencido de que, pese al aumento de la incidencia, hay que aprender a convivir con el covid.

Nuria Montes, secretaria de general de Hosbec, comparte la preocupación general del sector «porque la noticias que se publican todos los días sobre el aumento de la incidencia del covid son devastadoras, pese a que, de momento, la presión hospitalaria sea aceptable. Y no es menos cierto que el riesgo de contagio está en tu propia casa, tanto o más que en un hotel, donde las medidas se cumplen a rajatabla». Montes apela a la vacunación, a la responsabilidad individual, y también a que «vayamos cambiando el chip y aprendamos a convivir con el covid como lo hemos hecho con la gripe. Las cifras de contagios se han disparado pero la gravedad ya no es la misma».

El aumento de la incidencia dejó ayer, incluso, la buena noticia de que el Reino Unido ha suprimido la obligación de guardar cuarentena a la vuelta de países en la lista «ámbar» de riesgo como, de momento, España, para personas completamente vacunadas, según confirmó el ministro de Transportes, Grant Shapps. «Desde el 19 de julio, los residentes en Reino Unido que estén completamente vacunados no tendrán que autoaislarse cuando vuelvan a Inglaterra». La nueva norma implica que, para los viajeros completamente vacunados, los requisitos serán los mismos que con los países de la lista verde. Los viajeros con la pauta completa estarán exentos de guardar la cuarentena, pero tendrán que someterse a una PCR al segundo día de regresar al país.

Mientras, al otro lado del Canal la Mancha, el Gobierno francés desaconseja desde ayer a sus ciudadanos que reserven vacaciones en España y Portugal por la explosión de contagios en estos dos países, que están entre sus principales destinos turísticos, y estudia aplicar medidas de restricción a los viajes. «Los que todavía no han reservado, eviten Portugal y España en sus destinos», señaló en la televisión France 2 el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, que dijo que «es un consejo de prudencia, una recomendación en la que insisto». Beaune lo justificó porque la situación allí es «particularmente preocupante» y precisó que «en los próximos días podría haber un reforzamiento de las medidas». No es una buena noticia para la Costa Blanca, donde el turismo francés el segundo en importancia y el aeropuerto tiene enlaces directo con París, Nantes, Burdeos, Toulousse, Metz y Marsella.