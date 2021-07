Avant licita la construcción de los tres pasos peatonales sobre los terrenos liberados de vías en Alicante

La sociedad Avant, creada para culminar los accesos ferroviarios Alicante, ha aprobado en la reunión de su consejo de administración celebrado esta mañana el estudio de las alternativas de ordenación urbana del ámbito de la Estación de Alicante y la licitación de las obras del proyecto de construcción de tres pasos peatonales provisionales en el ámbito del sector OI/2 RENFE del PGOU de Alicante para facilitar la conexión entre los barrios de Ciudad de Asís y la Florida con el de San Blas y PAU1 Juan Pablo II. En la reunión del consejo de administración se ha aprobado, como estaba previsto, la licitación de dos proyectos que significan la reanudación de las actaciones urbanísticas que, no obstante, no se espera que puedan arrancar hasta 2024. En concreto se ha dado vía libre a una inversión de 270.000 euros destinada la construcción de tres pasos peatonales provisionales sobre los terrenos liberados de vías para conectar la calles Capitán General Gutiérrez Mellado,-Médico Ricardo Ferrer y Princesa Mercedes con César Porcel. Además, se licitará por cien mil euros la contratación de una consultora para analizar los proyectos urbanísticos y elegir la mejor opción. No hay plazos de ejecución.