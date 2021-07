Fernando de la Torre: «La diabetes también es una pandemia y se ha dejado en un segundo plano por el coronavirus»

¿Cómo han pasado los 500.000 diabéticos de la Comunidad Valenciana la pandemia?

Ha sido muy complicado para todas las personas con diabetes porque es una patología crónica en la que los seguimientos y revisiones periódicas presenciales son muy importantes. Pero por el covid-19 se tuvieron que reducir al máximo y, a consecuencia de esto, se establecieron grandes diferencias en los distintos tipos de diabetes.

¿Qué diferencias?

Los diabéticos tipo 1 han estado mejor controlados gracias a las nuevas tecnologías como los medidores continuos de glucosa y el sistema flash, que ha permitido a sus endocrinos y educadoras en diabetes mantener videollamadas y valorar su situación. Sin embargo, los pacientes tipo 2 con un tratamiento de insulina no han podido tener ese seguimiento al no disponer de los medidores flash y éstos, junto a los pacientes tipo 2 con medicación oral, han sido abandonados al no poder realizar su seguimiento desde Atención Primaria. Por un mal control han aumentado las complicaciones de salud y desde las federaciones y asociaciones miembros de la Federación Española de Diabetes (FEDE) estamos trabajando para que se vuelva a la normalidad y que las personas con diabetes, con todas las medidas de seguridad sociosanitarias, puedan retomar de nuevo sus rutinas de controles médicos. Algo que a día de hoy sigue sin hacerse.

¿Han tenido todos los diabéticos el mismo trato sanitario?

No hemos detectado ningún tipo de diferencia en ese sentido. Ahora bien, los enfermos con formación y educación diabetológica han estado mejor preparadas ante esta situación, puesto que han sabido adaptarse al cambio de las rutinas provocadas por el confinamiento. En este sentido desde FEDE reclamamos, como petición histórica, una mayor y mejor educación diabetológica. Esto es clave para nuestra calidad de vida.

¿Cuáles han sido sus principales necesidades?

Sobre todo volver a las revisiones y controles para evitar complicaciones de salud. En este sentido, la alternativa que se ha dado, a través de la telemedicina y las teleconsultas, ha funcionado sólo en parte porque no todas las personas con diabetes tienen necesidades idénticas y el sistema tiene que adaptarse a sus características específicas para atenderlas adecuadamente.

¿Se sienten abandonados?

Sí, en cierta manera sí. Por ejemplo, en el tema de la vacunación ni el Ministerio ni la Conselleria de Sanidad han tenido en consideración que somos un colectivo de riesgo para que se nos vacunará de forma preferente. Tal y como hemos trasladado en múltiples comunicaciones a nuestros representantes políticos, los pacientes con diabetes tienen un mayor riesgo de infección además de que, en el caso de sufrir la enfermedad, las complicaciones son más graves en comparación con otras personas sin diabetes. Es decir, si desarrollamos la infección por SARS-CoV-2 el riesgo de ingreso en UCI se duplica y el riesgo de muerte se triplica. Sin embargo, ni estos argumentos ni los estudios científicos que lo avalan hicieron que el Ministerio nos identificara como colectivo de riesgo para vacunarnos antes.

¿Les ha faltado material?

En esto no se han producido problemas importantes, aunque sí que es cierto que las personas con diabetes tipo 2, en general, han visto quizás más mermada el acceso a su material para el control de los niveles de glucosa en sangre. Otro tema es el de los visados, que, aunque en la Comunidad Valenciana no afecta, sí lo hace en otras Comunidades. Los visados son una traba burocrática y pedimos que se eliminen para aquellos medicamentos que no han causado ningún problema.

¿La investigación del coronavirus ha marginado la investigación de la diabetes?

Efectivamente. La diabetes es otra pandemia y se ha dejado en un segundo plano por el covid-19. Aunque ahora parezca lejano, superaremos el covid-19 porque es una enfermedad infecciosa. Pero la diabetes no desaparecerá y, lejos de reducirse, aumentará su prevalencia y las complicaciones de salud de las personas que la padecen si no se invierten recursos. En este sentido, un tema que nos preocupa mucho es el acceso material que cada persona con diabetes necesita en función de su tratamiento y no del tipo de diabetes que tenga.

¿Por ejemplo?

Estamos solicitando que todas las personas con diabetes tipo 2 insulinizadas accedan a los sistemas de monitorización en líquido intersticial. De este modo mejoran su calidad de vida y reducen complicaciones de salud. En algunas Comunidades esta petición va más avanzada que en otras, pero desde la FEDE estamos trabajando para que sea una realidad en toda España, en todas las autonomías.

¿Cree que sería posible hacer lo mismo con la diabetes que con el covid para atajarla?

Sí pero hay que generar conciencia de que la diabetes es una pandemia y esto nuestros políticos no lo ven así. Desde FEDE llevamos a cabo varias campañas advirtiendo que adoptar políticas de innovación y educación en diabetes no es un gasto sino una inversión. Así el Estado podría reducir costes derivados de las complicaciones por un mal control de la enfermedad.

¿Sufren los diabéticos los mismos efectos con la vacuna ?

Sí. Al menos no hay ningún estudio que confirme lo contrario. El problema está en caso de contagio.

¿Cree que con la pandemia el colectivo al que representa ha dado muchos pasos atrás?Sí, se han dado muchos pasos atrás y no se está teniendo altura de miras para reconducir la situación y actuar en consecuencia. Necesitamos decisiones valientes que beneficien a toda la sociedad, no solo a los pacientes, pues apostar por salud es apostar con la calidad de vida de todos los ciudadanos.¿Qué necesitan?

Campañas de sensibilización y de formación, la incorporación de la enfermera escolar, personal sanitario especializado en Atención Primaria y retomar la prevención porque, en estos momentos, una persona puede tardar entre cuatro o cinco meses en ser diagnosticada. Espero y confío en que los programas que realizan los sanitarios en favor de la diabetes, y a los que dedican tanto tiempo, no se queden en los cajones y se pongan en marcha al igual que el plan de la salud y el plan de la diabetes de la Comunidad Valenciana y las rutas asistenciales de nuestros hospitales. Y por último quiero agradecer a los profesionales sanitarios su dedicación e implicación en este año tan complicado por la pandemia.