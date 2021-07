yo también fui de viaje de fin de curso a palma, pero los excesos se quedaron en la isla

Como buen bachiller que se precie, tras superar el COU –hace ya 40 años, pero dejémoslo como anécdota- yo también me fui de viaje de fin de curso a Baleares. Entonces el Caribe solo se veía en los documentales, y aunque el padre Mendibelzúa frunció el ceño al enterarse de que nos íbamos a un hotel de batalla en el Arenal de Palma, y tratase de convencernos de por qué no mejor viajar a Salamanca, Granada o Sevilla, hasta Mallorca nos fuimos un grupo de bilbaínos a estrenar la mayoría de edad. Fue una semana de ensueño… y de excesos, por lo que las andadas de los bachilleres de media España, que como nosotros eligieron Palma, seguro que nos han resultado familiares a muchos que también fuimos jóvenes, pero no era lo mismo. El exceso de alcohol de aquel verano de 1981 se quedó en algún inodoro de Palma, nosotros no nos lo llevamos de vuelta a casa. Ahora, además de una resaca, puedes traerte el virus en la maleta. Y, por eso, no todo vale. El covid nos acompaña y sigue amenazando nuestra salud, poniendo contra las cuerdas más de una vida, cercando el turismo y la hostelería en plena temporada alta, y todavía existe una minoría, pero muy importante, de la población que no es consciente de que el peligro no ha desaparecido, que aún puedes contagiarte en cualquier momento y que un regreso a las restricciones más duras solo puede llevar a un hundimiento del que muchas empresas y autónomos no han salido aún. Encima, a estas alturas, con las arcas públicas agotadas. Y aunque nadie crea que se pueda volver a un confinamiento domiciliario, ¿a que nadie se imaginaba hace unos meses que veríamos a nuestro alrededor la ruina de tantas empresas y personas, o que el Consell, abrumado por la cifras, haya dado marcha atrás en la desescalada?

Las actitudes que estamos viendo de gente sin mascarilla, sin guardar la distancia de seguridad, reuniéndose por decenas y, por lo tanto, volviendo a dispararse el número de contagios (hasta más de 300 diarios en un solo día) auguran que, pese al efecto balsámico de la vacuna, la quinta ola del covid está a la vuelta de la esquina y otro cierre parcial de la economía nos hundiría. Cierto que la presión hospitalaria ha disminuido, cierto que las vacunas funcionan, que es una ola y no un tsumani, pero no es menos verdad que la situación en buena parte del mundo sigue descontrolada y el covid ha demostrado que se desplaza casi a la velocidad de la luz y tiene una capacidad inimaginable para mutar. Portugal, ejemplo de control de la pandemia hace dos meses, ha recuperado el toque de queda y en España estamos abiertos por las vacunas y porque al Gobierno no le quedaba otro remedio, dada la asfixia económica y psicológica, pero jugamos con fuego.

Estamos, de nuevo, camino de ese precipicio por el que pueden volver a caer el turismo y la hostelería. Dos sectores capitales para la provincia de Alicante que tratan ahora de recuperar la normalidad tras haber visto reducidos sus ingresos entre el 80% y el 90% en 2020, y habiendo perdido ya un volumen de negocio de 6.000 millones euros en la primera mitad de este año 2021. Sectores de los que no solo dependen los trabajadores directos. Hablamos de hoteles, bares, cafeterías, restaurantes, pero también de panaderías, lavanderías, empresas de limpieza de cristales, comercios de todo tipo… (todo es turismo) con los que apenas se ha tenido un gesto más allá de los ERTE. Porque las ayudas, para esas empresas que han recibido algún euro o han firmado un préstamo ICO, son calderilla dado el tamaño de la crisis. Y si no miren el aeropuerto, otrora principal empresa de la provincia, en el que llegaron a trabajar 3.000 personas al año y trata ahora de remontar el vuelo tras a unos meses en que se llegó a estar vacío. El hecho de que haya empresas de alquiler que vuelvan a plantearse comprar coches es, no obstante, una buena señal, pero nadie se puede confiar.

No queda otra que extremar la prudencia, y que de una vez por todas lleguen más ayudas directas, esas que forman parte del discurso diario de nuestros gestores pero que o no terminan de acabar en la cuenta o, directamente, son más que insuficientes. Complicado, pero para eso pagamos a los que van en coche oficial en Alicante, València, Madrid o Bruselas. Esos cargos públicos que siguen cobrando a final de mes, mientras hay hoteles que no han abierto el bufé desde hace ya casi un año y medio, y a los que ha resultado hasta ahora más fácil decretar cierres que proponer soluciones efectivas. Precaución frente al covid, toda, pero 16 meses después la situación de autónomos y empresas es desesperada y la respuesta no ha sido la esperada.

La crisis económica derivada de la pandemia ha provocado que el sector turístico acumule, desde marzo de 2020, unas pérdidas de casi diez mil millones de euros, lo que representa la pérdida del 70% de la actividad. Una reducción de negocio turístico que tiene un importante impacto directo en el PIB de la provincia. De los 12.800 millones que venía aportando el turismo a los 35.000 millones del PIB provincial, el año pasado aportó solo 3.600 millones, una pérdida de 9.200 millones, lo que hará caer el Producto Interior Bruto de la provincia hasta los 25.800 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 26% menos. Todavía hay hoteles, repito, que no han vuelto a abrir desde octubre de 2019 porque al cierre por temporada le siguió la crisis del covid, la anulación del Imserso y la clausura general, de la que no pudieron salir ni el pasado verano, y ya veremos como acaba este.

Necesitamos, sobre todo, responsabilidad, pero también una mayor agilidad del Gobierno, que debe aprovechar los fondos europeos para algo más que para la sostenibilidad. Por lo pronto, es urgente que el programa del Imserso coja velocidad de crucero y en otoño tengamos en la Costa Blanca a una buena parte de esos miles de jubilados que en los últimos días han llegado a colapsar la página web por las ganas que tienen y que deben registrarse para poder acceder después a un viaje. En invierno los turistas de la Tercera Edad son tan importantes para muchos hoteles como los ingleses. La fórmula está caducada, es difícil de sostener económicamente, pero al menos mantiene abiertos unos 60 establecimientos y cinco mil empleos. Es curioso cuánto se ha normalizado eso de trabajar para resistir y no para ganar dinero en los últimos tiempos. Ahora mismo no estamos para bromas, aunque el sistema necesite cambios. Lo dicho. Por favor, seamos conscientes de que el virus sigue ahí. El 19 de julio se levanta la obligación de la cuarentena en el Reino Unido. Quién sabe cómo estaremos nosotros ese lunes que debiera ser de alegría y esperanza turística. Vacunas sí, todas, pero sin responsabilidad no hay salida.