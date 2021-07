Los centros de salud arrojan un déficit de medio millar de sanitarios derivados a vacunar

«La Atención Primaria está colapsada porque no han llegado los recursos prometidos y creo que hasta final de agosto no podremos estar tranquilos». La especialista en Medicina Preventiva por la Universidad de Alicante, Teresa Ruiz Cantero, evidencia el día a día que este verano sufren los centros de salud y la Atención Primaria en general, sobrecargada por la avalancha de contagios covid entre la juventud no vacunada todavía y por la falta de suficientes recursos humanos.