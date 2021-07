¿Cuándo será mi cita?

Las citas previas en el Ayuntamiento de Alicante se dan en un margen de 15 días naturales, donde día a día se va abriendo la agenda para el siguiente día hábil, según informan desde el Consistorio. Esta iniciativa se ha llevado a cabo con el objetivo de evitar «la picaresca» que se producía antes, ya que «muchos residentes cogían reservas que luego no se producían con el consiguiente colapso y malestar para el ciudadano», explica Antonio Peral, concejal de Atención a la Ciudadanía. Además, el edil señala que si se han introducido muchos filtros a la hora de coger cita ha sido con el fin de evitar la reserva abusiva e irregular de las citas: solo una cita por cada DNI, por cada correo y por cada IP.

Alberto de Benito, un alicantino desesperado ante la imposibilidad de coger cita en la Oficina de Atención al Ciudadano, decidió interponer una reclamación al Síndic de Greuges denunciando «el nefasto servicio municipal de cita previa en Alicante». El afectado relata cómo lleva varios días accediendo a la web diariamente para coger cita y llamando por teléfono al 010 sin recibir solución. «Esto es desesperante porque todas las operadoras están ocupadas cuando llamas, da igual la hora que sea. Las citas vuelan o son muy escasas en horas que no te vienen bien y las llamadas no son atendidas», denuncia Alberto de Benito.

Este diario pudo comprobar el testimonio de este vecino, al intentar contactar con una operadora llamando al 010 para pedir una cita previa. Sin embargo, tras dos días y más de media hora oyendo el pitido telefónico ante la ocupación de las operadoras, la respuesta fue nula.

Lorena Vila también está sufriendo esta situación. El pasado mes de junio se puso en contacto con el Ayuntamiento de Alicante vía mail con el fin de actualizar su cuenta bancaria. «A día de hoy todavía no he recibido respuesta y no sé en qué banco me pasarán el siguiente recibo», relata. Por otro lado, la afectada señala que también ha intentado en varias ocasiones contactar vía telefónica con el mismo fin. «Las operadoras dicen que no hay citas disponibles», denuncia.

Por otro lado, José Antonio Esperanza se encuentra afectado por la misma situación que venimos narrando. «Llevo una semana llamando al 010 y con el paso de los minutos la paciencia se te agota», cuenta. José Antonio también necesita actualizar su número de cuenta bancaria y todavía no ha podido hacerlo. «Me da miedo que mañana me llegue cualquier carta del banco ante un impago por no tener actualizados mis datos bancarios», relata.

Asimismo, el motivo por el que se está dando esta imposibilidad a la hora de atender telefónicamente viene dada por la temporada de verano, donde el horario de atención al público se reduce a la mitad por las vacaciones de los funcionarios, según explica el edil, Antonio Peral. Es por ello que el concejal recomienda que se pongan en contacto con el servicio municipal a partir de las 14 horas, ya que funciona ininterrumpidamente hasta las 18 horas. «En estas cuatro horas baja a la mitad la presión de las llamadas y lograrán una atención segura», afirma.

«Me parece muy mal eso de mantener bloqueadas las citas, necesito un certificado de empadronamiento con urgencia y no lo puedo conseguir», relata Elisa Álvaro, quien desde hace una semana tiene una alarma puesta cada día a medianoche para lograr una cita en el servicio municipal. «Por ahorrarse trabajo y personal están haciendo que la gente pierda muchísimo tiempo», denuncia la ciudadana.

El concejal reconoce que «en estas últimas semanas el servicio de cita previa ha sufrido alguna contingencia que ha ralentizado la adjudicación de citas, pero en ningún caso más allá de 15 días o 20 días, según se asignen para el SAIC de Cervantes telefónicamente o para Seneca, vía internet», señala Peral.

El Ayuntamiento de Alicante afirma que en estas últimas semanas se ha incrementado de forma exponencial el número de llamadas y peticiones por el final del periodo de recaudación voluntaria, llegando a recibir más de 600 consultas diarias. «Confiamos, a pesar de las circunstancias especiales de la temporada de verano, que se recupere la normalidad en los próximos días y que se pueda seguir atendiendo con las mejoras obtenidas en los últimos meses», anuncia Antonio Peral. Y es que, según el edil, hasta hace 15 días se había conseguido reducir la cita previa a menos de una semana.

A partir del 15 de septiembre, el Ayuntamiento informa que abrirá el SAIC de la zona Norte en el Centro Gastón Castelló, lo que permitirá «reducir la cita previa para empadronamientos y trámites municipales a tan sólo tres o cuatro días».

Además, ha puesto en marcha el primer Ciberkiosko social, con el que pretenden atender a todos los ciudadanos en tiempo real, con lenguaje natural, facilitándoles la resolución de sus peticiones y trámites y acabar así con la brecha digital y las listas de espera.