El Corredor Mediterráneo sigue sin todos los trenes previos a la pandemia más de un año después

El final del primer estado de alarma en junio de 2020 supuso una recuperación parcial del tráfico ferroviario de larga distancia, que se había reducido durante el confinamiento a unos servicios mínimos, en consonancia con la situación. Sin embargo, más de un año después, en pleno verano y con la movilidad en niveles ya bastante similares a los existentes antes de la pandemia -aunque con la crisis sanitaria activa, esa es otra cuestión-, todavía no circulan todos los trenes. No es algo exclusivo del Corredor Mediterráneo, pero esta pérdida se hace notar por los servicios no recuperados y las estaciones que atendían.

Así, la diferencia fundamental es que hasta marzo de 2020 circulaban a diario en cada sentido cuatro trenes Intercity, ahora reducidos a dos. Estos son los únicos que paran en estaciones de localidades no capitales de provincia, como es el caso de Villena, Elda, Elche y Orihuela; merece la pena citar también Xàtiva porque su estación presta servicio a usuarios de comarcas alicantinas. Uno de los trenes suprimidos salía de Murcia a primera hora de la mañana y llegaba a Barcelona a las 13.40 horas, mientras que el otro salía de Alicante a las 18.38 para llegar a la capital catalana a medianoche; este ha vuelto recientemente a circular los domingos.

En sentido inverso, el tren que salía a las 11.00 de Barcelona y llegaba a Alicante a las 16.40 no ha vuelto a circular desde marzo del año pasado, mientras que el que partía de la Ciudad Condal a diario a las 17.00 para finalizar en Murcia a las 23.35 ahora solo cubre este trayecto los viernes. Con ello, los usuarios se quedan con menos alternativas al Euromed, más rápido -aunque en general algo más caro- pero que no hace paradas entre València y Alicante y no tiene continuidad hacia el sur. Las grandes perjudicadas son las estaciones de Villena y Elda, que han visto reducidos a la mitad sus servicios diarios.

Renfe alegó en su momento que los trenes se irían reponiendo a medida que la demanda se fuera recuperando. La compañía mantiene a día de hoy este mismo argumento. Fuentes de la empresa hacen hincapié en que circula más del 70% de la oferta y que, además, buena parte de los trenes circulan en doble composición, especialmente en esta época, con lo cual la reducción de plazas -y con ello de la oferta en sí- no resulta al final de gran envergadura.