La Conselleria de Sanidad ha activado para este lunes la alerta sanitaria por nivel rojo (riesgo extremo) y nivel naranja (temperaturas que podrían superar los 39º) en prácticamente todas las zonas termoclimáticas de la Comundad Valenciana, siguiendo las predicciones de la empresa especializada en meteorología y cambio climático Meteoclim, según han informado fuentes del departamento. También la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta roja por altas temperaturas en toda la mitad sur de la provincia de Alicante, y naranja en el resto.

El aviso rojo decretado por Sanidad abarca la práctica totalidad de la demarcación alicantina: 108 de sus 141 municipios. En la Marina Alta están afectados Alcalalí, l'Atzúbia, Beniarbeig, Benidoleig, Benigembla, Benimeli, Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, el Poble Nou de Benitatxell, els Poblets, el Ràfol d'Almúnia, Sagra, Sanet i Negrals, Senija, Teulada, Tormos, el Verger, Xàbia y Xaló.

En el Alto y Medio Vinalopó hay aviso rojo en Algueña, Aspe, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Elda, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Monóvar, Novelda, Petrer, Pinoso, la Romana, Salinas, Sax y Villena. Por su parte, en l'Alcoià están en máxima alerta Alcoy y Banyeres, y en El Comtat, Agres, Alcosser, Alfafara, Almudaina, l'Alqueria d'Asnar, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Gorga, Millena, Muro, l'Orxa y Planes.

En la Marina Baixa habrá que extremar las precauciones en l'Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Callosa d'en Sarrià, Finestrat, la Nucia, Orxeta, Polop y la Vila Joiosa. Y en l'Alacantí, en Agost, Alicante, el Campello, Mutxamel, San Vicente del Raspeig y Sant Joan d'Alacant. Por su parte, el Baix Vinalopó está afectado íntegramente: Crevillent, Elche y Santa Pola.

Por último, también en la Vega Baja todos sus municipios tienen aviso rojo por altas temperaturas: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas y Torrevieja.

Las únicas zonas que no estarán en alerta roja serán las áreas más montañosas de El Comtat, l'Alcoià, la Marina Baixa y la Marina Alta, junto con el interior de l'Alacantí y la Foia de Castalla. No obstante, aquí hay también aviso naranja, por lo que las temperaturas pueden ser muy altas aunque no tan extremas. Los municipios comprendidos en estas zonas son Alcoleja, Balones, Benasau, Benifallim, Benimassot, Fageca, Famorca, Penàguila, Quatretondeta, Tollos, Castell de Castells, la Vall d'Alcalà, la Vall d'Ebo, la Vall de Gallinera, la Vall de Laguar, Beniardà, Benifato, Benimantell, Bolulla, el Castell de Guadalest, Confrides, Relleu, Sella, Tàrbena, Aigües, Busot, la Torre de les Maçanes, Xixona, Castalla, Ibi, Onil y Tibi.

Sanidad recomienda evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día, utilizar ropa holgada, ligera y de colores claros y protegerse la cabeza con una gorra o sombrero. En el hogar se aconseja cerrar las persianas y bajar los toldos en las fachadas expuestas al sol, además de situarse en las zonas más frescas de la casa. Por último, se insta a la población a beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed; evitar el exceso de alcohol y las bebidas con mucha cafeína; y sustituir las comidas copiosas y calientes por platos fríos, frutas y verduras frescas.