Diversitat acusa a Ciudadanos de querer "apropiarse" del Orgullo LGTBI en Alicante

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans (Felgbt) y la entidad Diversitat acusan a la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), de querer "apropiarse" la celebración del Orgullo LGTBI en Alicante. En concreto, lamentan que quiera "convertir la lucha en la cabalgata del verano": "No se lo vamos a permitir", señalan en un comunicado previo a la celebración este sábado (17) de la primera de las dos manifestaciones con motivo del Orgullo en la ciudad de Alicante. La de este sábado está convocada por entidades como Alicante Entiende, cercanas al bipartito de Alicante. Una semana más tarde, el sábado 24, será el turno para el acto tradicionalmente convocado por Diversitat, entidad enfrentada al gobierno municipal de Alicante. En ambos casos, el recorrido será similar: desde Luceros hasta la Rambla.

Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans (Felgbt) y Diversitat Alacant alertan de la, a su juicio, "utilización partidista y particular que quiere hacer la vicealcaldesa de Alicante de la convocatoria de su propio Orgullo, el próximo día 17, con entidades satélite que no representan ni los intereses ni la lucha del colectivo LGTBI". "Nos oponemos a que un grupo político que pacta con la extrema derecha la eliminación de todas nuestras conquistas se crea legitimado para utilizar al colectivo LGTBI para blanquear sus conciencias", señalan en un comunicado, en el que añaden que "el único propósito que tiene la vicealcaldesa es el de apropiarse de una lucha justa a la que no ha apoyado jamás desde donde tiene que hacerlo: el Ayuntamiento".

Por eso, desde ambas entidades exigen "a toda la corporación municipal que rechacen de manera fulminante el sabotaje al colectivo". El Orgullo de Alicante, asegura Uge Sangil, presidenta de la Felgbt, es “reivindicativo, plural, diverso, activista y, sobre todo, ciudadano”. “Pactar con Vox unos presupuestos generales de la ciudad, cuando hubo un ofrecimiento por parte de otros partidos para hacerle un cinturón sanitario a la extrema derecha deslegitima absolutamente a cualquier fuerza política para erigir la bandera arcoíris”, asevera Sangil, quien añade que “no se puede banalizar nuestra lucha". "Día a día nos están matando y la extrema derecha está legitimando en la esfera pública el discurso de odio contra las personas LGTBI. Esto ya está teniendo consecuencias sociales en forma de incremento de la violencia contra nuestro colectivo”, apuntan desde Felgbt. Con este Orgullo también pretenden decir "ni un paso atrás" ante la LGTBIFOBIA y "sus cómplices, PP, Ciudadanos y Vox". "No dejaremos que quienes se alían con quienes nos señalan y nos estigmatizan se apropien de nuestros espacios y nuestras formas de reivindicación. Porque el Orgullo no es una fiesta, ni un desfile, el Orgullo es visibilidad y reivindicación”, declara Sangil.

Por su parte, el presidente de Diversitat, Toño Abad, asegura que “Mari Carmen Sánchez ha querido convocar su propia cabalgata del verano”. A lo que añade que “primero, lo hizo con el mapa del turismo ‘gay’ que presentó en FITUR, después con un plan de igualdad LGTBI que ha quedado en papel mojado; y ahora negando la realidad del colectivo al asociarse a entidades satélite que no comparten la lucha y que nunca han estado del lado del colectivo”.

Para Abad, “este orgullo, el organizado por la vicealcaldesa, se merece una explicación". "No puede ser que gasten las migajas del presupuesto que han dejado como partida para el colectivo LGTBI en dos conciertos. Nuestra lucha y nuestras necesidades no se centran en una sola semana; necesitamos una apuesta decidida durante los 365 días del año; y si es bisiesto, los 366”, agrega Abad.

Desde el 2019, año en el que entra a formar parte del equipo de gobierno, el trabajo de Sánchez "ha sido nefasto", según Diversitat. "Ha aceptado rebajar la partida presupuestaria referente a la lucha LGTBI en más de un 70%. Realizó un giro inesperado en nuestras reivindicaciones cuando, de repente, se le ocurrió realizar un mapa del turismo LGTBI, simulando que éramos un atractivo turístico en FITUR. Después, contrató a una empresa para que proyectaran un plan LGTBI que lleva más de un año sin desarrollar y ahora acaba de pactar, de nuevo, con Vox unos nuevos presupuestos aceptando, de nuevo, el ataque directo a las personas LGTBI", añade Abad. Por eso, le reclaman al alcalde de la ciudad que le "retire las competencias LGTBI a una persona que ni lucha, ni pretende hacerlo. Y se lo exigimos porque la dignidad de nuestro colectivo está en juego".