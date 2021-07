Los expertos temen que los alarmantes datos de Valencia por la cepa Delta lleguen a Alicante

«No solemos llevar las cifras a la par, pero lo que pasa en una zona de la Comunidad e incluso de España se acaba extrapolando al resto», recuerda el catedrático, quien sopesa que el aluvión de casos que sufren en las localidades en las que se ha impuesto el toque de queda es también probable que procedan de fiestas o botellones masivos en los que se relajan las medidas, no se lleva la mascarilla ni se guarda la distancia.

La también especialista en Inmunología en el departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández, Esther Caparrós, subraya que una mayor densidad poblacional ofrece, sin duda, ventajas al virus porque, aunque en el exterior sea menos probable su contagio, «en cuanto se incumplen las distancias y se habla, fuma y bebe al lado de otras personas, las probabilidades de contagio aumentan».

Puntualiza la profesora Caparrós que las vacunas se han erigido como realmente eficaces incluso frente a la cepa más transmisible actualmente, como es la variante delta, como en su día con el sarampión para la que tienen que estar vacunada la población al 92% y ya no preocupa. Ahora el covid se ceba «entre la juventud, con ganas de salir y sin vacunar», de ahí que considere adecuadas, al igual que el catedrático Sempere, las restricciones del Consell sobre aforos y ocio nocturno.

Incluso desde la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva no descartan que dichas medidas vayan a más hasta que no se alcance la inmunidad de grupo, para lo que sopesan que debería llegarse a la vacunación completa del 90% de la población. «Para lograr el efecto rebaño hace falta que esté vacunado un porcentaje cercano al 90% y no nos podemos relajar. El control estricto de los casos es igual de importante» añade el presidente del colectivo y jefe de Sección de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Elche, Juan Francisco Navarro.

Al igual que los especialistas inmunólogos opina que no tardaremos en ver crecer los casos en la provincia de Alicante. «Si algo ha demostrado este virus es que en cuanto te descuidas aumenta la incidencia, y que variantes como la delta son muy contagiosas». Sopesa que en Valencia hay núcleos con una gran concentración de población volante ahora en verano y recuerda que hubo un buen núcleo que estuvo en Mallorca y se convirtieron en «superdiseminadores» del virus. «Pero que nadie se confíe hasta no completar la vacuna», reitera.

Le jefe del servicio de Medicina Interna en el Hospital General de Alicante corrobora por completo la mayor prevalencia de la variante Delta en Valencia, así como que es «cuestión de tiempo» que se extienda «porque es la dominante y con mayor capacidad de infección». No obstante subraya que la efectividad de la vacuna es muy elevada incluso frente a esta cepa y que hay que alcanzar más del 70% de la población con la pauta completa.

En Sanidad también barajan que a mayor concentración de población y contactos, mayor probabilidad de contagio social, aunque también advierten de que la situación que atenaza especialmente a Valencia «se puede invertir en cualquier momento».