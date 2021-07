Un informe constata que el Tajo no necesita aumentar el caudal para mantener la biodiversidad

El error de base es que los técnicos han utilizado datos no actualizados del Sistema Integrado de Modelación Precipitación-Aportación (Simpa), y el resultado, aún siendo cierto, se ha quedado viejo, porque no contempla aportaciones de agua más reales. Las reflexiones se dieron a conocer ayer en una jornada online organizada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y la plataforma I Agua, la más importante en habla castellana del temas de agua. En algunos momentos hubo más de 300 participantes conectados.

Es más, el estudio constata que los números para calcular el caudal ecológico se han hecho sobre un tramo del río de 177 metros del cauce para fijar un caudal ecológico general para los 100 kilómetros que separan el embalse de Bolarque y Aranjuez, donde incluso el caudal necesario podría ser menor. El catedrático Garrote cuestiona, por otro lado, que el cálculo se aplique de forma general, cuando en el propio Tajo hay tramos donde no sería ni siquiera necesario fijar caudales ecológicos porque es suficiente con el régimen natural. «Solo habría que establecer caudal ecológico en las masas de agua que no están en buen estado, y también habría que analizar por qué están estas masas en mal estado. El caudal debiera servir, en mi opinión, para corregir, no fijarlo de forma general como se ha decidido», subrayó Garrote.

La conclusión del informe es clara: Se va a aprobar un plan realizado con datos erróneos que tendrá una repercusión directa en los regadíos del Tajo-Segura. Es decir, por aumentar el caudal para que haya más barbos en el río, se pone contra las cuerdas a las más de 200.000 hectáreas de regadío productivas en Alicante y Murcia. Incluso, en concreto en Aranjuez, donde está la masa de agua más preocupante, el propio estudio de la Confederación citaba que con un caudal de 3 m3/ segundo sería suficiente para conservar la fauna piscícola. Los resultado de este informe abren la puerta a una rectificación del Ministerio para la Transición Ecológica durante los próximos seis meses para solucionar el error. Otro fallo es que se aumenta de manera excesiva la servidumbre porque se establece que el caudal ecológico esté al final del tramo de la masa de agua y no al principio.

Con esta nueva disposición de caudales ecológicos en el Tajo, la disponibilidad de agua de forma natural sería cero si no hubiera embalses reguladores. Si se incrementan va a provocar, según Garrote, que se prohíban nuevas concesiones de agua por falta de caudal, pero lo peor es que en el caso de las concesiones actuales, vinculadas a unas inversiones ya realizadas, estas pueden verse sin el agua para que se planificaron las explotaciones. «Esto debiera incorporarse al debate», subrayó el catedrático, que apela por la «concertación ante de la imposición porque todos los usos de agua se van a ver afectados en la cuenca».

El Sindicato Central de Regantes ha reclamado, en ese sentido, al Ministerio para la Transición Ecológica que aplace hasta 2025 la entrada en vigor de las medidas para recortar el trasvase. El intento se basa en ganar tiempo y tratar de convencer a la vicepresidenta Teresa Ribera de que no hace falta tocar el trasvase, como ayer se volvió a demostrar de una de las autoridades en ingeniería hidráulica de España.

El Consell negocia con Madrid eliminar el polémico «tasazo»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, avanzó ayer al presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, que el Consell gestiona con el Gobierno central la supresión de la tasa que los regantes del Tajo Segura pagan a las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Segura por el mantenimiento del travase circule o no circule agua por sus tuberías. En total 12 millones de euros al año, de los que 2,5 millones corresponden a la parte (tasazo) que abonan los agricultores del Campo de Elche. Puig reiteró que el Tajo-Segura es irrenunciable para el Consell.