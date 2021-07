Ocho expedientes a actividades industriales en el valle de Fontcalent y 30 escombreras ilegales detectadas

Actualmente se realizan en el valle de Fontcalent 17 actividades industriales, ocho de ellas con expediente abierto por supuestas irregularidades, dos de las cuales por gestión irregular de residuos y vertidos. Aparte, hay 30 escombreras ilegales detectadas. Estos datos los ha dado a conocer la Concejalía de Urbanismo en el transcurso de la reunión de la Comisión no permanente del Pleno sobre la protección y recuperación del valle de Fontcalent celebrada de forma telemática. Durante la misma, la oposición ha instado a la Concejalía de Urbanismo a impulsar la protección del humedal del saladar de Fontcalent, en manos de la Conselleria de Medio Ambiente, y han solicitado un listado de de las actuaciones policiales en la zona, donde se han producido protestas vecinales contra algunas actividades, decretando el Ayuntamiento la paralización y cierre de alguna de ellas.

El edil del equipo de gobierno Adrián Santos Pérez ha admitido además el interés de varias empresas por instalar plantas fotovoltaicas en la zona y en general en Alicante, mientras uno de los técnicos ha aclarado que una ley estatal impide negarse a dar el certificado de compatibilidad urbanística al promotor salvo donde específicamente lo diga el planeamiento, una dificultad introducida por un real decreto. En Alicante quedaría a salvo la zona entre la A-31 y el mar, de ahí que el equipo de gobierno destaque sus intentos de que se tenga en cuenta, por parte de Territorio y Medio Ambiente, el Catálogo de Protecciones para dilatar la concesión de ese certificado en suelo protegido.

También se ha presentado el informe del estado de los terrenos de una mercantil cuya planta de tratamiento cuya actividad paralizó el Ayuntamiento por falta de licencia y se ha abordado la nueva petición para instalar una planta de valorización de residuos a 3 kilómetros de la anterior (más cerca del Cementerio) por la misma mercantil que, según se ha puesto de manifiesto en la reunión, tiene licencia de 1979, con lo cual "no se adecúa a la legislación vigente", destaca la oposición. "Salimos escandalizados. Una vez más el edil Adrián Santos no trae información completa ni rinde cuentas a la oposición. Nos han comunicado que existen 17 actividades industriales en el valle de Fontcalent, ocho de ellas con expediente abierto por supuestas irregularidades. Aparte, 30 escombreras ilegales detectadas. En definitiva, un estercolero permitido por el gobierno municipal, sin plan de amortiguación medioambiental, sin datos sobre la contaminación producidas por las empresas legales y sin declarar el valle como paraje natural protegido", señala el edil de Compromís Rafael Mas.

Durante la comisión se ha instado a los solares privados que limpien sus parcelas y actualizar el mapa industrial de Foncalent. En esta línea, también se ha tratado un estudio de degradación y reforestación medioambiental, elaborándose un estudio en este sentido. Mas critica la falta de informe detallado de la Confederación Hidrográfica sobre el estado de las ramblas del valle. "Nos sorprende que Adrián Santos diga que no tiene el informe, cuando nosotros tenemos la información a raíz de una pregunta del senador Carles Mulet del 17 de noviembre de 2020".

"Desde Compromís hemos solicitado al equipo de gobierno información sobre las actuaciones en la parcela que fue cerrada el 18 febrero de 2021 donde se trataban residuos de forma ilegal los vertidos. La Generalitat instó a la empresa a presentar un proyecto para restaurar medioambientalmente en esta parcela. El Ayuntamiento tiene que dar permiso para que se actúe en la restauración. Han pasado ya 5 meses y no conocemos qué actuaciones se han realizado. Necesitamos actuaciones urgentes. Trituración y clasificación de áridos".

Esta formación también pide conocer el detalle de actuaciones que se han realizado desde la Policía Local y Urbanismo en el valle de Fontcalent en los últimos dos años. "Se evidencia que Fontcalent es el vertedero consentido y sin plan de reforestación ni actuaciones que amortigüen medioambientalmente esta zona". Compromís también critica que Adrián Santos haya afirmado que no se ha declarado paraje natural porque la Generalitat no ha procedido a su declaración y sostienen que la Conselleria sigue a la espera de que el Ayuntamiento complete el expediente con distintos documentos.

Piden la comparecencia de la empresa

En la misma línea, el grupo socialista considera "decepcionante" la actitud del bipartito en la comisión de protección del valle de Fontcalent. "Cuatro meses esperando que se celebre la comisión para que el equipo de gobierno se presente sin ningún documento sobre la evolución de los trabajos para proteger esta zona saturada de residuos; solo ha habido un intento de callar a los vecinos que se quejan de una actividad ‘irregular’ de un vertedero de residuos de obras”, ha comentado el edil Raúl Ruiz.

“Venir a la comisión sin ningún documento donde se pueda justificar la declaración de zona saturada de residuos nos parece del todo punto inaceptable. Exigimos, para la próxima reunión, que comparezca la empresa que está realizando la explotación en esta zona y, los vecinos, que en definitiva, son los más afectados, como lo demuestra el hecho de sus constantes protestas y convocatorias contra esta actividad”, ha dicho el edil del PSOE Raúl Ruiz.

Los concejales socialistas en la comisión consideran una falta de empatía del gobierno que el concejal de Medio Ambiente no esté en ella. ”Es curioso que esté el edil de Participación Ciudadana y no se le de voz a los vecinos y, sin embargo, se traten temas medioambientales y no esté el concejal de Medio Ambiente” ha comentado la edil Lara López.