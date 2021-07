La Policía disuelve un botellón de más de cien jóvenes en la playa del Postiguet

La intervención de la Policía Nacional se produjo sobre las tres de la madrugada de ayer dentro del operativo establecido para velar por el cumplimiento de las medidas de prevención frente al covid acordadas por la Generalitat. Entre 100 y 140 jóvenes estaban concentrados en la playa del Postiguet en un ambiente festivo, consumiendo bebidas alcohólicas y sin respetar las medidas sanitarias, como el uso de la mascarilla y la distancia de seguridad.

Las dotaciones policiales llegaron al lugar sobre la hora de cierre de la playa del Postiguet y «muchos de los jóvenes, conocedores de la irresponsable actividad que estaban realizando, emprendieron la huida a la carrera con el fin de evitar la consecuente sanción por incumplir la normativa vigente», afirma la Policía.

No obstante, los agentes se desplegaron de forma coordinada y lograron contener a buena parte de los jóvenes. En total se levantaron más de una veintena de actas de sanción por motivos relacionados con el incumplimiento de la normativa de prevención contra el covid-19, como no llevar mascarilla o no respetar la distancia de seguridad, así como otras multas por consumir bebidas alcohólicas en grupo en la vía pública y por desobediencia leve.

Labor preventiva

La Policía Nacional afirma en un comunicado que ha intensificado su labor de prevención para concienciar a la ciudadanía más joven en la lucha contra los nuevos brotes y evitar concentraciones de personas en espacios de concurrencia pública.

Los dispositivos policiales se centran fundamentalmente en las zonas susceptibles de congregar una mayor afluencia de jóvenes, «fuera de las zonas de ocio habituales de la ciudad, donde se viene observando un reincidente y peligroso incumplimiento de las medidas que previenen la transmisión comunitaria».

La Comisaría Provincial de Alicante recuerda que la interacción social en espacios públicos en los que no se mantiene el distanciamiento entre personas que no pertenecen a grupos de convivencia supone un alto riesgo de contagio.

Desde la Policía Nacional indican que se actuará con contundencia contra los que incumplen la normativa vigente sobre el covid con el fin de proteger a la ciudadanía.