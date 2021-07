Los vecinos de Tabarca buscan médico para cubrir julio de lunes a viernes

El colectivo vecinal explica que la dirección de Atención Primaria les ha dado permiso para «ofrecer» este puesto, de ahí que lancen un llamamiento «porque igual a alguna persona joven le interesa. Puede que haya algún médico que esté por aquí que tenga suelto julio o que quiera hacer algo diferente», afirma la presidenta vecinal, Carmen Martí. El servicio sí está cubierto los fines de semana.

No es un problema nuevo. En el verano de 2019 Tabarca llegó a ofrecer casa gratis al médico que quisiera trabajar en la isla los fines de semana, que era cuando entonces no había. Sanidad autorizó a los vecinos a hacer un llamamiento público ante el vacío asistencial los sábados y domingos de ese verano. Lo mismo que están haciendo este año para lo que queda de julio entre semana. En la oferta también está el alojamiento incluido.

A principios de mes, el Ayuntamiento de Alicante informó del refuerzo del consultorio de Tabarca este verano con un médico que sumaba su trabajo al del enfermero destacado habitualmente en este enclave turístico, pero ante la queja vecinal remite a la Conselleria de Sanidad. En ese comunicado, la Concejalía destacaba la inversión superior a 700 euros en la renovación de los electrodomésticos de la casa adjunta al consultorio, usada como residencia por los citados especialistas. El Ayuntamiento añadía que el médico destacado en Tabarca realizaría su cometido en la isla desde el 1 de julio al 31 de agosto. El equipo de gobierno municipal incidía en que el objetivo era mantener un servicio cercano a vecinos y visitantes en estas semanas de mayor movimiento de la ciudadanía.

Sin embargo, no hay médico todos los días. Ante el llamamiento vecinal y la búsqueda del facultativo que falta de lunes a viernes este mes, el Ayuntamiento, que anunció el citado refuerzo, remite ahora a la Conselleria de Sanidad, administración de la que realmente depende el servicio médico en la isla. «Todo el personal y mobiliario y material técnico (del consultorio médico de Tabarca) es competencia de la Generalitat. Ese consultorio depende del centro de salud de Santa Pola, área de Elche», indican ahora desde la Concejalía.

La Conselleria indicó que «en la isla hay actualmente un enfermero todos los días y un médico los fines de semana. El médico para reforzar en verano la isla de Tabarca el resto de días de la semana está autorizado, presupuestado y pedido, el problema es que no hay médicos disponibles en bolsa. En cuanto haya uno disponible se reforzará», señalan.

Los sábados y domingos de julio están cubiertos por el mismo médico que hará el mes de agosto incluidos fines de semana. «Como todo está tan mal por el covid y hay repuntes sabemos que es complicado y nos dicen desde Primaria que no hay médicos disponibles para contratar. No sé cómo lo han hecho pero nos han dejado sin especialista casi todo julio. Nos han llamado para decirnos que seguían buscando. No creo que lo consigan ni la dirección ni nosotros. El año próximo empezaremos la búsqueda en Semana Santa, a ver si tenemos suerte».