Alperi: "La condena es ridícula. Se ha gastado el dinero de los contribuyentes para nada"

El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, a quien la Audiencia le ha impuesto una multa en el proceso por los amaños del PGOU por un delito de cohecho, considera "ridícula" la pena aunque sostiene que no sabe por qué le han condenado. El tribunal ha considerado probado que el exregidor realizó un viaje a Creta por un importe de 36.000 euros que él no satisfizo y que la sala no considera "un regalo admisible o aceptable conforme a los usos sociales".