Tras la sentencia de la Audiencia de Alicante que condena a Enrique Ortiz a una multa por un delito de cohecho, el empresario ha enviado un comunicado en el que afirma que "la decisión judicial me absuelve de cuatro delitos de los que se me acusaba en relación con el PGOU de Alicante" , "el tribunal que dicta sentencia me absuelve y, por tanto, no puede hablarse de “amaño” y que "la sentencia prueba que no hubo amaño del PGOU, por mucho que esta expresión se repita públicamente". El empresario agrega que la multa que se le ha impuesto viene dada por un regalo en Navidad (una chaqueta de Carolina Herrera con la que obsequió a la exalcaldesa Sonia Castedo) que el tribunal considera “excesivo”.

El comunicado recoge también también que la sentencia reconoce que este procedimiento judicial ha tenido “una duración excesiva” y que "han sido más de doce años de un proceso que me ha ocasionado gravísimos perjuicios en lo personal y que también ha afectado a mi actividad profesional. La dilatación de este caso y su repercusión mediática ha conllevado para mí una larguísima condena previa y pública, que lamentablemente ha pesado también sobre mi familia y mi entorno. Espero que en el futuro haya un trato más respetuoso hacia mi presunción de inocencia. Mi mayor deseo a partir de ahora es que el final de este proceso judicial nos permita a mí y a mi familia pasar página en lo personal. Nuestra voluntad es continuar trabajando para garantizar el futuro de nuestras empresas y de todos los puestos de trabajo que generan".