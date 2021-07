Urbanismo asegura ahora que las obras de la Explanada acabarán a finales de mes

Técnicos de Urbanismo recibieron este miércoles a empresarios afectados para informarles de la finalización de la obra general tras un retraso acumulado de casi cuatro meses (tenían que haber finalizado a principios de abril). Asimismo, se les comunicó que esta semana se terminará el carril bici que se ha introducido entre el paseo central y la zona de terrazas, que se había convertido en una barrera para la actividad de restauración al impedir el paso de gente, que tiene que dar un rodeo. Los técnicos también avanzaron que antes del fin de semana se quitará el vallado, muy pegado a los veladores, desde Canalejas hasta Lanuza, y el resto el lunes, lo que permitirá más espacio para las terrazas.

Asimismo, el Ayuntamiento prevé terminar las rampas de acceso al paseo para finales de julio, y en los próximos días se terminará la conexión al alumbrado aunque están pendientes de entrega los boletines para su conexión, explicaron asistentes a la reunión con el área municipal de Urbanismo.

Los hosteleros ven pocos avances y afirman que la zona está prácticamente igual que hace 15 días, según observan en el detalle de los trozos de carril bici asfaltado y en una parte que queda aún sin pavimentar, de ahí que no se crean los nuevos plazos y la finalización de obra a finales de julio. «Estamos desesperados. Podemos montar mesas y sillas pero entre vallas, polvo y ruidos, en condiciones precarias. Las terrazas no tienen luz todavía, con lo cual no estamos trabajando ni al 30%», señala María José Delgado, portavoz de la asociación de hosteleros de Explanada-Canalejas. Javier Galdeano, de la asociación de locales de ocio Alroa, presente en la reunión, destacó que el jefe de obra les informó de que faltan unas piezas para los tramos que conectan la Explanada con los callejones, especiales para el tránsito de discapacitados, que aún no han llegado y quedan pendientes.

La Concejalía de Urbanismo ratificó que la última previsión es que la obra más o menos completa terminará a finales de mes y que la demora acumulada se debe a unos trabajos de canalización al principio del proyecto. El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, de Ciudadanos, ya dijo hace unas semanas que la empresa trabajó incluso los festivos de junio dada la complejidad de la obra, «que tenía una programación de seis meses y la hemos hecho en cinco. Lo demás ha sido por retraso de Aguas», afirmó sobre la renovación de las conducciones subterráneas que se ejecutó en la primera parte del proyecto. El edil ha insistido en varias ocasiones en que la reforma de esta zona, que ha costado 1,5 millones, es muy compleja y que el subsuelo se encontraba en muy mal estado.

Los trabajos comenzaron en octubre con un plazo de seis meses obligando a cerrar a los quince negocios del tramo afectado, la mayoría de hostelería, que se quedaban sin trabajar encadenando este parón con el obligado por la pandemia. El compromiso era que pudieran montar sus terrazas, aunque fuera de una forma provisional, para la temporada de Semana Santa pero el retraso de los trabajos lo imposibilitó. El alcalde, Luis Barcala, dijo que el 15 de junio los negocios podrían trabajar, ya que la zona estaría pavimentada para instalar las mesas y sillas, pero solo pudo hacerse en un tramo. Después se dio como fecha el 15 de julio. Los hosteleros denunciaron que las obras del carril bici imposibilitaban el acceso desde el paseo central ante el temor de perder la facturación de la temporada de verano.

Los negocios ya pueden presentar a Ocupación de Vía Pública la solicitud de veladores conforme al nuevo plan de ordenación porque ya no se van a modificar las distancias ni los espacios.