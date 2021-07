Las dos condiciones para que Sonia Castedo vuelva al PP: que lo pida y que la sentencia sea firme

Fue el propio presidente regional del PP, Carlos Mazón, quien emitió el miércoles un comunicado para lamentar las consecuencias irremediables que ha supuesto este caso para los acusados, para el PP y también para las instituciones: «Me pregunto quién responderá y compensará por el daño causado. Pero no solo a las personas, sino también al PP e incluso a la credibilidad de las instituciones». Sin embargo, el dirigente alicantino no hizo referencia alguna a la suspensión de militancia que el PP impulsó en 2017 tras su procesamiento. «El PP cumplió los estatutos que además son claros: expediente con la imputación y suspensión con el juicio oral». Así se manifestaron ayer fuentes del partido para justificar las decisiones adoptadas hace cuatro años, después de que la cúpula nacional suspendiera de militancia de forma automática a la exalcaldesa de Alicante, tras confirmarse su procesamiento por la denuncia sobre el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante a favor del empresario Enrique Ortiz. La dirección del partido aplicó de inmediato la normativa interna para retirar los derechos de afiliación a Sonia Castedo hasta saber si iba a acabar siendo condenada.

Bellido: «Si Mazón habla de compensar a los absueltos la promocionará como candidata a la Alcaldía»

La situación orgánica de Sonia Castedo también provocó este jueves la reacción del portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, que se refirió a las recientes declaraciones de Mazón, ironizando sobre las futuras decisiones del dirigente popular: «Entendemos que cuando Mazón habla de compensar a los absueltos del caso PGOU está pensando en lo que debe hacer su propio partido. Es decir, que restituirá la militancia a quien la tenía suspendida temporalmente e incluso la promocionará para la candidatura a la Alcaldía de la ciudad de las próximas elecciones locales».

Por su parte, el también presidente de la Diputación aprovechó este jueves su comparecencia ante los medios de comunicación de València para volver a insistir en que es «muy difícil» que se pueda «resarcir» a los exalcaldes de Alicante por el «daño» causado durante «tantísimos años» por el «trato social, mediático y político tan duro y severo» y añadió que «son más de 200 los cargos del PP que han recibido sentencias de inocencia o archivos en instrucción».

Castedo carga contra Barcala: «Él ha contribuido al daño que he sufrido»

Castedo cargó ayer contra el alcalde Luis Barcala y lo acusó de haber contribuido al daño que se le ha hecho. «Le preguntaría por qué ha estado estos años como acusación particular, porque me estaba pidiendo cuatro años de cárcel para mí. Puedo entender que en la etapa de Echávarri y Pavón hubiera esa acusación desde el Ayuntamiento, porque eran intereses políticos, pero... ¿también con Barcala como alcalde?. No todo vale por mantenerse en un puesto», señaló Castedo en una entrevista en Onda Cero. En cambio, la exalcaldesa sólo tuvo buenas palabras para el actual presidente regional del PP, Carlos Mazón.