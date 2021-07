Mazón apoya el pasaporte covid en interiores en lugar de cerrar los bares

Esta propuesta pretende destacar el peso de la hostelería en la economía valenciana, puesto que, con más de 35.000 establecimientos, genera el 8,5% del empleo total. «No hay ningún estudio que verifique que este sector es el culpable de la propagación de los contagios pero tenemos los peores indicios de que las próximas medidas restrictivas empezarán por la hostelería», dijo ayer el dirigente alicantino, para hacer hincapié en su rechazo a las medidas adoptadas por la Generalitat. «Son desproporcionadas e injustas y señalan a un sector que no es ni el máximo ni el responsable de los contagios», indicó Mazón para reconocer que como padre prefiere que sus hijos estén en un local controlados por profesionales «que no desperdigados en zonas no detectadas, sin control, donde no hay responsables vigilando ni se guardia la seguridad».

Ante el anuncio del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sobre la posibilidad de adoptar nuevas restricciones en unos días si la incidencia sigue subiendo, los populares quisieron hacer piña con uno de los sectores más afectados por estas medidas. El también presidente de la Diputación de Alicante señaló que «antes de tomar decisiones deberían escuchar al sector» e incidió en los datos de vacunación de los jóvenes al considerar que el Gobierno valenciano ha quedado «desacreditado cuando culpabiliza a los jóvenes pero apenas llega a una tasa del 12% de vacunación, muy por debajo del 20,5% de otras comunidades». En otras autonomías como Madrid se ha puesto en marcha la autocita para los jóvenes y la vacunación por la noche, unas medidas que Mazón considera que la Generalitat debería implantar: «El Consell debería hacer un esfuerzo porque son las medidas sanitarias las que nos va a salvar. Antes de que se sustancie cualquier cierre o endurecimiento salvaje, creemos que el pasaporte covid para interiores es una propuesta sensata y valiente».

Recordar que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reconoció esta semana que la evolución de la pandemia se encuentra en un «momento delicado» e instó a esperar unos diez días para comprobar el impacto que tienen las restricciones aplicadas, como el toque de queda en algunos municipios.

Ante estas declaraciones, el presidente de SOS Hostelería, Fidel Molina, hizo hincapié ayer en que el pasaporte covid debería exigirse en todos los interiores, no solo bares o locales de ocio, sino también comercios y lamentó que «las medidas seguirán aumentando y lo pagaremos los mismos». Fidel Molina también aseguró que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no ha atendido sus numerosas solicitudes para mantener una reunión y que el conseller de Hacienda no ha contestado sus llamadas.