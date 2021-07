La oposición presiona a Barcala tras la sentencia del PGOU

Por su parte, desde Compromís reclamaron al alcalde, Luis Barcala, que reconsidere su posición y solicite a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Alicante que estudie la sentencia del «caso PGOU» y «prepare su recurso como parte interesada en la acusación, como viene haciendo desde el año 2015». El portavoz del grupo municipal, Natxo Bellido, lamenta que el alcalde «haya renunciado al recurrir la sentencia y luchar por la recuperación del dinero público municipales». En este sentido, Compromís insiste en que Barcala «se debe a los intereses generales de la ciudad y tiene que pensar primero en los alicantinos por encima de los intereses de su partido», el PP. «Le pedimos a Barcala que actúe como alcalde y no pensando en su partido. Debe replantearse la decisión que tomó de forma precipitaba e irreflexiva, guiándose por motivos partidistas y no por la defensa de los intereses generales de Alicante. Toca defender la institución municipal y no a su partido», añadió. Barcala anunció, horas después de conocerse la sentencia y a través de un comunicado, que el Ayuntamiento, como acusación particular, no recurriría la sentencia.

Pavón, contra el fallo: «Los hechos quedan impunes» Un día después de conocerse la sentencia del «caso PGOU», el que fuera portavoz de EU durante el mandato de Sonia Castedo y posteriormente vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, cargó contra el fallo judicial: «La sentencia no considera probado el amaño del Plan General y no se castiga por ello a los protagonistas del mayor caso de corrupción que ha afectado a la ciudad de Alicante. La ciudadanía ha quedado en su conjunto muy decepcionada por una sentencia de la que se esperaba una condena ejemplar ante unos hechos que parecen quedar impunes».