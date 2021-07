La Plataforma Renfe pide a Avant que recupere el proyecto de la estación intermodal de Alicante aprobado en 2015

La Plataforma Renfe insta a la sociedad Avant a valorar la posibilidad de incorporar al nuevo proyecto urbanizador para los terrenos desafectados del tráfico ferroviario en el entorno de la estación del AVE de Alicante, el proyecto que presentaron en 2015 al Ayuntamiento que dirigía Sonia Castedo y que fue aprobado en el Pleno. Vecinos Y colectivos de comerciantes optaban por un diseño de la estación Intermodal que quedaba toda soterrada junto al actual edificio, y con los andenes y un parking y la estacion de autobuses solo para carga y descarga de los pasajeros, unida con la estación del tranvia por un pasillo también subterráneo,según recuerda José María Hernández Mata, portavoz de la plataforma. De esta forma no se perdería más tiempo con esta asignatura pendiente desde 2013, cuando llegó la Alta Velocidad a Alicante.

El nuevo edificio de la estación empezaría en el nivel del pasillo y se accedería al vestíbulo mediante ascensores y escaleras a un edificio acristalado de tres pisos sobre el nivel del asfalto de la calle Bono Guarner.. Desaparece el edificio de Correos y tambien el edificio agregado a la antigua estación y también el aparcamiento de vehiculos, quedando solo los taxis a cota de la avenida de Salamanca. Desaparecería tambien la actual “estación de hojalata del AVE, y se crea consigue una visión panorámica hacia el parque central y un acceso peatonal pasando por debajo del puente rojo, que ya se habra bajado de nivel para eliminar las rampas”, explica Hernández Mata.

En cuanto a la prolongación del TRAM hacia el sur de la ciudad, el tranvá iría soterrado por debajo del vial que conectaría el acceso de los vehiculos desde la rotonda junto al colegio Pedro Herrero y la avenida de Salamanca. El tranvia circularía en superficie a partir de la parte posterior del colegio donde esta el campo de fútbol de ciudad de Asis, y de allí llegaría hasta San Gabriel y otra variante por la Via Parque a Elche, de momento hasta el aeropuerto.

El consejo de administración de la sociedad Avant ha aprobado ya la contratación por 121.000 euros de una consultora que supervise la ordenación urbana en el entorno de la estación de Alicante, en la que no se ha movido un rail desde que llegara el AVE en 2013, y la construcción de los tres pasos peatonales provisionales que reclaman los vecinos para unir los barrios separados en su día por las vías del tren. La adjudictaria tendrá 10 meses para elegir las opciones en una zona donde está previsto mover más de 400.000 metros cuadrados.

No obstante, el proceso va a ser largo. Generalitat, Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Alicante y sociedad Avant, en la que son socias las tres administraciones, firmaron el 2019 el convenio para terminar los accesos ferroviarios a Alicante y la construcción de un gran parque en los terrenos liberados. El documento devolvía la tramitación al punto de partida, mayo de 2003, y excluyó, de nuevo, de la operación la construcción de la estación intermodal, que solo se hará, en principio, si se generan plusvalías en toda la operación urbanística que se plantea desarrollar en los próximos diez años.

El documento establecía que la venta de la parcelas para la edificación de viviendas no arrancará hasta el año 2029, según figura en la adenda. Lo que queda claro es que no habrá estación si no se generan beneficios porque, hoy por hoy, el Ministerio no está por la labor de construir estaciones, ni en Alicante ni en ningún punto de España.

Textualmente, el apartado de la estación quedó recogido en el acuerdo octavo. «Adif y Adif-Alta Velocidad podrán proyectar, en su caso, un nuevo edificio de estación cuya ubicación, diseño y estructura será tal que garantice la posibilidad de ejecución de las siguientes fases del soterramiento, en caso de que existieran recursos para poder acometerlo». En el acuerdo de 2003 quedaba más concreta la sustitución de la actual estación intermodal financiada a cargo de Renfe a través de la sociedad Vialia, excepto en lo que se refería al acondicionamiento del nuevo vestíbulo, zona de andenes y vías a la afección causada por el soterramiento», según el documento original.

En total, los tres socios de Avant se comprometierona aportar 50 millones de euros en los próximos diez años, que tratarán de recuperar con la operación urbanística, según figura en el punto duodécimo del acuerdo suscrito. En el cronograma tiene prioridad el parque central, para lo cual el Ayuntamiento debe volver a aprobar el plan y la sociedad Avant debóa un concurso internacional de ideas en el primer semestre de 2020. El covid lo paró todo y, de momento, parado sigue.