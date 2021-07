La Fiscalía Anticorrupción pide más tiempo para recurrir el fallo y la sala se lo concede

En un escrito presentado ante la Sección Tercera de la Audiencia, los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero, planteaban que fue declarada compleja por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), hecho que es «público y notorio». Los fiscales recuerdan que la propia sala han tardado cerca de nueve meses en dictar la resolución, ya que el juicio quedó visto para sentencia el pasado 13 de noviembre y la resolución no se ha notificado hasta el pasado día 14 de julio. En este sentido recuerdan la extensión del fallo y en que en ella se alude en varias ocasiones a la «complejidad técnica» de los asuntos. Por todo, se plantea que necesitan tiempo para poder estudiar la resolución y decidir si interponen algún recurso. Aunque el Ayuntamiento de Alicante, que ejercía la acusación particular, ya ha anunciado que no va a recurrir, tanto EU como la Fiscalía lo están estudiando.