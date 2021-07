El alcalde socialista de Sant Joan desde 2015, Jaime Albero, renuncia a su cargo, tal y como se acordó en las últimas elecciones municipales de 2019 y ha destacado que ha sido un honor inmenso, «ser alcalde de tu pueblo es lo máximo a lo que se puede aspirar en política local». Así, se despide de seis años de mandato en el Ayuntamiento de Sant Joan.

«Hemos conseguido que Sant Joan sea el corazón de la comarca»

Jaime Albero, alcalde saliente en el Ayuntamiento de Sant Joan

– ¿Cómo ve su acción de gobierno en los últimos años?

Es evidente que hay un antes y un después a este periodo de seis años en los que he dirigido la labor municipal. Los problemas endémicos de nuestro pueblo los hemos solucionado (Centro de Salud, IES Berlanga, Lo Romero, Nou Nazareth, Torre Ansaldo, el TRAM a Sant Joan, ampliación de urgencias, Residencia de Tiempo Libre, edificio del antiguo instituto...), y todo ello habiendo tenido que gestionar el momento más difícil de la historia reciente de Sant Joan d’Alacant, la pandemia del covid. Hemos conseguido que la crisis se note menos en nuestro pueblo que en otros porque no hemos reparado en gastos para no dejar atrás ninguna familia ni ninguna empresa. Eso se nota en los buenos datos sociales, culturales y económicos de Sant Joan.

– ¿Seguirá con su compromiso con Sant Joan desde otras responsabilidades?

Mientras que podemos ver a representantes políticos que solo se preocupan por los asuntos del pueblo mientras dura su cargo, mi vinculación y dedicación a Sant Joan es permanente. Llevo más de 30 años participando en la vida social, deportiva, cultural y política del pueblo. En peñas de fiestas, en grupos de teatro, como educador del Junior, en el PSPV-PSOE... Y lo voy a seguir haciendo, claro.

– ¿Cómo ha sido el cambio de mandato?

Necesitábamos poner en común las condiciones para la segunda mitad del mandato y dejar claras algunas cosas como que no hay ningún otro cambio salvo el de la persona que ostenta la alcaldía. Como era algo que teníamos claro todo ha ido bien.

– ¿Qué supone para usted que le hayan elegido dos veces alcalde de Sant Joan?

Un honor inmenso. Ser alcalde de tu pueblo es lo máximo a lo que se puede aspirar en política local. Y ser un alcalde reelegido por los vecinos, que le dieron la mayoría de los votos a la candidatura del PSPV-PSOE que encabecé en 2019 por el buen trabajo que hizo mi equipo en el período 2015-2019, me hace estar muy satisfecho. Y orgulloso.

De hecho, cedemos momentáneamente la alcaldía para evitar que llegue a Sant Joan d’Alacant la influencia de la ultraderecha fascista, pero la mayoría de los santjoaners i santjoaneres nos votó a los socialistas.

– ¿Se quedan «cosas» por hacer?

Siempre hay cosas por hacer. Y surgirán necesidades nuevas. Pero como seguimos siendo el partido mayoritario en el gobierno las seguiremos haciendo hasta 2023 y más allá de esa fecha, cuando volvamos a ganar las elecciones municipales.

– ¿Hacia qué modelo de ciudad piensa que se está encaminando Sant Joan?

En estos seis años Sant Joan d’Alacant ha pasado de ser una ciudad que se había estancado en un modelo caduco y complaciente a ser una ciudad emprendedora, que apuesta por la innovación y el conocimiento científico.

Hemos ligado el futuro de nuestra ciudad a nuestra Universidad Miguel Hernández, y las empresas que nazcan de la Nau de la Salut que va ubicada en terrenos cercanos a Benimagrell serán las que dinamicen el Parque Empresarial aprobado recientemente y creen empleo de calidad y riqueza. También hemos conseguido que Sant Joan d’Alacant sea el mejor lugar de la comarca para vivir y por eso tantos exvecinos de otras poblaciones se han quedado a residir aquí. Hemos conseguido que Sant Joan d’Alacant sea el corazón de la comarca de l’Alacantí.

«Tenemos que apostar por un municipio de perfil empresarial y emprendedor»

Santiago Román, hasta ahora primer teniente de alcalde, de Ciudadanos, toma el relevo de Jaime Albero, en aplicación del acuerdo de gobernabilidad por el que se reparten el cargo a mitad de mandato. De esta forma, Santiago Román es el alcalde la localidad hasta 2023 «en estos dos años deseo poder impulsar aún más las virtudes del municipio».

– ¿Cómo afronta este mandato?

Asumo la alcaldía de Sant Joan siendo muy consciente de la gran responsabilidad que supone. Desde el primer día intentaré ser un alcalde cercano y leal con los vecinos porque, ante todo, más allá de los cargos y de las siglas políticas, soy uno de ellos. Me comprometo a escucharlos siempre y a no olvidar nunca que un alcalde ha de gobernar para todos. Desde esa premisa, inicio el mandato con el deseo y el compromiso de llevar a cabo en los próximos dos años nuevos proyectos e iniciativas positivas para Sant Joan, al mismo tiempo que culminaremos todo aquello pendiente y necesario.

– ¿Cuál es el objetivo de este cambio?

El cambio se produce como consecuencia del pacto de gobierno suscrito hace dos años entre el PSOE y Ciudadanos. En él se contemplaba que en el ecuador del mandato municipal se produciría este relevo. Ha habido un cambio de alcalde, pero debemos mantener la estabilidad en el gobierno que Sant Joan merece. Ante todo, debemos pensar en los ciudadanos y en el bien de nuestro municipio.

– ¿Tiene ya encima de la mesa nuevos proyectos?

Proyectos hay innumerables, pero es el momento de priorizar y sacar adelante los más necesarios para el interés de los sanjuaneros.

– ¿Qué visión de futuro tiene de Sant Joan?

Sant Joan es el municipio de las oportunidades. Su ubicación y su entorno la sitúan como una ciudad totalmente estratégica que, como responsables públicos, debemos impulsar para que sea un municipio de referencia.

– Se habla de la aprobación de los presupuestos… ¿es el primer reto al que se enfrentará como alcalde?

He sido, durante dos años, concejal de Hacienda en este gobierno de coalición y hemos sido capaces de consensuar prioridades y de trabajar bien con el anterior alcalde. El presupuesto está más que consensuado, a falta de la presentación definitiva por parte de los técnicos municipales.

– Un deseo para el municipio.

Soy de Sant Joan y vivo en Sant Joan. Mi familia y mis amigos viven aquí. Conozco sus carencias y su potencial como un vecino más. Y deseo, en estos dos años, poder impulsar aún más sus virtudes: su carácter tranquilo, familiar y acogedor, su rica vida comercial, su magnífica hostelería. Pero además de todo ello, tenemos que apostar por un Sant Joan de perfil empresarial y emprendedor que genere empleo y nos ayude a crecer y a garantizar un futuro mejor para nuestros vecinos y para las nuevas generaciones.