La despoblación severa afecta a diez pequeños municipios de la provincia

Así, Del Romero recuerda que «el padrón puede llevar a engaño», ya que «hay pueblos que tienen 20 o 30 personas empadronadas, pero en invierno no encuentras a nadie». En cambio, otras variables como el crecimiento vegetativo y las tasas de envejecimiento o de dependencia «son las que marcan la dinámica de una localidad». Y a esto también hay que añadir que muchos indicadores «son muy difíciles de recoger, como por ejemplo los empadronamientos atípicos», señala.

En toda la Comunidad Valenciana hay 372 localidades con más fallecimientos que nacimientos, el 68%. En la provincia de Alicante, si bien el municipio que presenta el peor índice es Tollos, el caso más llamativo es el de Famorca, a apenas cuatro kilómetros de distancia. En esta localidad de 45 vecinos, la segunda menos poblada de Alicante y séptima de la Comunidad, no se ha producido ningún nacimiento desde 1996, es decir, hace 25 años, como ya publicó este periódico hace algún tiempo, y tan solo uno de sus habitantes está en edad escolar.

En cuanto al índice de envejecimiento, la proporción de los mayores de 65 años sobre la de menores de 16, la edad avanzada de gran parte de los habitantes y el hecho de que en cifras absolutas sean muy pocos da lugar a tasas altísimas como las que presentan justamente Famorca y Tollos, de 2.100 y 1.600, respectivamente, según datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. También es muy elevado este indicador en la Vall d’Ebo, en la Marina Alta; su población es algo menos escasa, 218 vecinos, pero se encuentra muy envejecida, lo que da lugar a una tasa de 1.560.

Para el profesor Luis del Romero, lo más relevante de las estadísticas que año tras año conocemos sobre la despoblación es que los municipios rurales de la Comunidad «siguen estando en una situación crítica». b señala que «la covid, pese a todo, ha sido una oportunidad para muchos de estos municipios, ya que muchas personas han decidido redistribuirse en el territorio». Ahora bien, no se muestra nada optimista al respecto, porque considera que no hay una acción decidida de la Administración para poner freno a este problema. «Llevamos muchos años de diagnósticos, pero pocas medidas finales que lleguen a los municipios, como las de índole fiscal o laboral. No están llegando esas medidas tan necesarias», lamenta. En este sentido, cabe recordar que, como también publicó este periódico, se dan casos de personas que se empadronan en municipios pequeños pero en realidad no trasladan allí su residencia.