Los inspectores de limpieza se rebelan contra los nuevos turnos

Los inspectores del servicio de limpieza viaria de Alicante rechazan presentarse al concurso de méritos para la provisión en comisión de servicio de 14 plazas al estar en desacuerdo con los nuevos horarios de trabajo planteados por la jefatura del servicio. Esta modificación figura en el orden del día de la Junta de Gobierno que celebra hoy el Ayuntamiento, aunque, ante este conflicto, fuentes del bipartito señalaron ayer que se retirará en el transcurso de la reunión y se procederá a negociar los turnos. En la actualidad hay dos inspectores de limpieza viaria y recogida de residuos municipales fijos de noche, que cobran el plus completo. Con los nuevos turnos, todos los inspectores, que además pasarán de 11 a 14, trabajarían en turnos rotatorios, de lunes a sábado, y las tardes de martes, jueves y sábado como ampliación de jornada; descansarían un fin de semana completo, algunos meses dos, y tendrían que trabajar todos alguna noche, explicaron fuentes sindicales. «Al dividir el plus por noche trabajada, se quedaría en una cantidad irrisoria. Los de la mañana no quieren y los de la noche tampoco, porque cobrarían menos dinero». Así las cosas, los 11 inspectores, con el amparo del Sindicato de Empleados Públicos, solicitan que se paralice la aprobación del concurso de méritos hasta que se negocien las condiciones con sus representantes sindicales. De no ser así, anuncian que no concurrirán al concurso, «lo que puede causar un grave perjuicio al servicio dado que se pierde nuestra experiencia de los años que llevamos prestando nuestras funciones», reza el escrito. Si no concursan, seguirían en sus puestos hasta que entren los nuevos, que deberían aprender las funciones y dudan que fueran 14 por las nuevas condiciones.