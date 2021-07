Urbanismo paraliza las obras en el ático de la antigua sede de Telefónica en Alicante

La asociación de vecinos del Centro Tradicional pidió por registro en junio al Ayuntamiento la paralización de las obras al entender que afectan a un edificio protegido a través del catálogo del Plan Especial de Protección y Conservación del Centro Tradicional de Alicante, cuyas ordenanzas gráficas no permiten, en el caso de este inmueble, que se construya elevación alguna por encima de la última planta. Desde el área municipal de Urbanismo aseguraron entonces que la obra dispone de una licencia desde 2018 para levantar un ático retranqueado. La Concejalía, no obstante, envió a la brigada técnica a inspeccionar las obras y «efectivamente comprobaron que no cumple con los requisitos de la licencia de obra. Dicen que la estructura que están construyendo es para colocar unas placas de energía fotovoltaica, lo que no estaba en la licencia», explicaron fuentes de Urbanismo.

Ahora el Ayuntamiento paraliza la obra hasta que la promotora presente una justificación sobre lo que quiere hacer en la cubierta del edificio para añadirla al proyecto. Los técnicos estudiarán la petición para determinar si cumple o no con las ordenanzas municipales. Si las incumple, «tendrán que desmontar la estructura, y si, por el contrario, tiene cabida se le dará luz verde y se reactivará el proyecto. De momento las obras están paralizadas y no pueden trabajar allí», apuntan desde la Concejalía.

Los vecinos, y el exconcejal de Urbanismo Miguel Ángel Pavón registraron sendas peticiones al Ayuntamiento para que inspeccionara estas obras, que consisten en una estructura metálica en color rojo sobre el «torreón» de la última planta, que supera, a simple vista, el límite de altura definido en las ordenanzas.