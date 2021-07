El bipartito deja ahora en manos de los servicios jurídicos municipales el recurso a la sentencia del PGOU de Alicante

Según la sentencia de la Audiencia, ni el exalcalde Alperi ni su sucesora, Sonia Castedo, ambos del PP, revelaron información del planeamiento ni el mencionado empresario se benefició. Hoy, al término de la Junta de Gobierno que se celebra cada semana, y a preguntas de los medios, el portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar (PP), ha indicado que se ha pedido a la asesoría jurídica municipal que emita un informe sobre el recurso, "aunque en el equipo de gobierno algún letrado podría dar una opinión fundamentada", ha señalado el edil, de profesión abogado.

Una vez solicitado a la asesoría jurídica ese informe, el bipartito ha confirmado que van a presentar una moción para solicitar la finalización de la comisión de investigación sobre el presunto amaño del PGOU que se aprobó en abril de 2020 a instancias de Compromís para "conocer el coste real de la corrupción en la ciudad", y que aún no se ha convocado. Villar ha indicado al respecto que creen que ya "no tiene sentido. Así lo entendemos. No tiene sentido una comisión de investigación cuando el tribunal ya se ha pronunciado". Al respecto el edil ha señalado que la comisión no se convocó en su momento precisamente al estar el asunto judicializado.

Tanto Villar como el portavoz del bipartito, Antonio Manresa, de Ciudadanos, se han alineado con la valoración que hizo el alcalde, el popular Luis Barcala, sobre la sentencia al ser preguntados por las palabras de Sonia Castedo en las que reprochaba al Ayuntamiento que mantuviera la acusación particular entendiendo que el PP no se portó bien. Villar ha dicho que se respeta el dictamen y no van a entrar en valoraciones particulares, y Manresa ha señalado que la libertad de expresión es aplicable a todo el mundo.

Oposición

Desde los grupos de izquierda, la edil socialista Llanos Cano, presente en la comparecencia tras la Junta de Gobierno, ha hecho hincapié en que les parece una contradicción que el bipartito pida un informe jurídico sobre el recurso a la sentencia y que a la vez anuncie la moción para que extinga la comisión municipal de investigación sobre los presuntos amaños del PGOU. "Hay un acuerdo plenario sobre esa comisión y Villar dice que no se convocó al no creerlo conveniente pero se salta un acuerdo de Pleno. Presentan una moción para eliminar un acuerdo plenario y a la vez piden un informe jurídico sobre si se recurre o no (la sentencia). Hay algo que no cuadra". Los socialistas consideran que el Ayuntamiento no recurrirá. "Solicitan un informe jurídico a ver si se recurre pero en el próximo Pleno van a pedir que se elimine la comisión. Está claro cuál va a ser el resultado del informe jurídico", concluye Cano.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha declarado que "nos alegra que el bipartito de PP-Cs haya recapacitado y haya dejado sin efecto las apresuradas e irreflexivas palabras del alcalde sobre la renuncia a presentar recurso municipal del caso PGOU. Es positivo que haya solicitado informe a la Asesoría Jurídica, tal y como exigía Compromís después de escuchar las desafortunadas y precipitadas declaraciones de Barcala".