El PSOE acusa a Barcala de incumplir la normativa autonómica de residuos y dice que irá al Síndic

Tras la denuncia en vídeo de un vecino sobre cómo la recogida municipal tenía lugar sin respetar la separación y las ausencia de clasificación de los residuos del Mercado Central desvelada por el Grupo Municipal Socialista (GMS), esta formación explica que hace quince días registró una petición de convocatoria extraordinaria de la Comisión de Limpieza "para que tuvieran lugar cuanto antes una serie de comparecencias por las negligencias en la recogida separada de la basura".

"Las urgencias se acumulan mientras el alcalde de Alicante y el concejal de Limpieza siguen aplazando los trabajos de la comisión en asuntos como las denuncias en la recogida municipal; el Plan Local de Residuos presentado y pendiente de trámite; liquidaciones e inversiones pendientes a un mes de finalizar el contrato como el parque móvil de la Playa de San Juan; el incremento del precio del servicio y el modo en el que van a prorrogar un contrato municipal más. Temas que han encadenado numerosos retrasos durante el mandato de Barcala y que siguen sin evaluarse pese a que el contrato finaliza el próximo 31 de agosto", señalan. Por ello, el PSOE anuncia que presentará una queja al Síndic de Greuges abordando la "pésima gestión del alcalde en el área de residuos, así como hasta 40 incumplimientos del Plan de Residuos de la Comunidad y la obstrucción deliberada de la labor de la Comisión y del Consejo de Participación ciudadana sobre gestión de residuos".

El portavoz socialista, Francesc Sanguino, indica que “no es normal que nos obliguen a acudir al Síndic cada vez que debe reunirse una comisión. Esta escalada de obstrucción de Barcala debe terminar ya, están faltando al respeto al Pleno y a las Comisiones de este Ayuntamiento. Si ya no le sirven los reglamentos, las normas, ni las actas con acuerdos plenarios, es que el alcalde está sumergido en una deriva autoritaria que sonrojaría hasta a sus socios de la extrema derecha. Darán explicaciones lo quieran o no porque es parte de su trabajo, pero deberían hacerlo por transparencia, y es que si tuvieran gestión de la que presumir no pondrían peros a exhibirla”.

El edil socialista Raúl Ruiz considera que “Alicante no puede meterse en agosto con los deberes por hacer, el 1 de septiembre termina el contrato y esta ciudad tiene que dialogar antes sobre su futuro en los foros donde puede hacerlo, este bloqueo no es normal. La comisión lleva ya un mes de retraso y el Consejo de Participación de residuos acumula ya más de año y medio, en ese tiempo han eludido rendir cuentas sobre dos incrementos de contrato, una nueva planificación de residuos, el futuro del servicio o las negligencias detectadas en la recogida. Después de torpedear su reglamentación, exigimos al PP que deje de secuestrar los órganos de participación y de control de la limpieza y dé explicaciones a la ciudad sobre una gestión municipal que está más en cuestión cada día que la esconden”.

Edil de Limpieza

Sobre este asunto, el concejal de Limpieza, Manuel Villar, ha señalado que el vídeo de la mezcla de basuras refleja un hecho puntual, "ni es justo ni hace justicia con los trabajadores" del servicio. Afirmó que fue una cuestión de un empleado que quiso evitarse 10 minutos con la recogida selectiva y que está en contra de la comisión que pide Unidas Podemos para que el equipo de gobierno dé explicaciones, "se quiere seguir manchado el nombre de la ciudad de manera infundada", ha dicho.