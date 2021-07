La hostelería y el ocio ven escaparse la temporada alta ante la posible ampliación del toque de queda

Estos representante recuerdan que, desde la desescalada, "la hostelería (y el ocio) han asumido con resignación y estoicidad todas y cada una de las medidas que se le han venido imponiendo: limitaciones de espacio y de aforo, reducción de horarios y cierres totales o parciales, y lo ha hecho esperando que los responsables de gestionar la crisis sanitaria en la Comunidad Valenciana hicieran sus deberes".

A la vez los hosteleros insisten en que "hace meses que denunciamos que limitar el horario de los establecimientos de ocio nocturno provocaría reuniones multitudinarias de jóvenes sin control ni medidas sanitarias. Pero el Consell no nos escuchó y mantuvo sus restricciones, ahogando a un sector que ha soportado más de ocho meses sus negocios cerrados. Entonces reclamamos un cambio urgente en los planes de vacunación para evitar otra ola de contagios en la población más joven. Pero el Consell volvió a responder despidiendo a 3.000 sanitarios que habían sido contratados para luchar contra la pandemia y manteniendo los centros de salud cerrados por las tardes", continúan diciendo en el comunicado.

Los representantes del sector entienden que "esta estrategia supone un fraude en toda regla" frente a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección Cuarta, Sentencia 788/2021. El anuncio de una nueva solicitud de aval al TSJCV para ampliar el toque de queda a más municipios es un manual de cómo burlar la sentencia anteriormente citada, ya que con ello el Consell busca el amparo del tribunal a una decisión que no está avalada por ningún informe técnico, más allá del criterio de la propia Conselleria de Sanidad y su comité de expertos. Dicha sentencia no permite un toque de queda generalizado, por lo que si se suman los más de 40 municipios que hoy ha solicitado el Consell, más de la tercera parte de la Comunidad Valenciana quedaría bajo el toque de queda, constituyendo un atajo legal, pero cometido con fraude y con desvergüenza, y amparado por un TSJ que no ha discutido ni una sola de las decisiones del gobierno valenciano, en un inusitado apoyo sin fisuras del poder judicial a las decisiones políticas".

Los hosteleros indican no obstante que lo más grave, si el tribunal avala esta solicitud, otorga vía libre para que en pocas semanas todos los valencianos, menos uno, estemos limitados por el toque de queda, lo que constituiría "un engaño al ciudadano y al Tribunal Supremo, además de una huida hacia adelante" justificada, únicamente, por la incapacidad del Consell para adelantase a las circunstancias, "imponiendo el pago de sus errores a la hostelería y a la sociedad, a los que somete a criterios poco ortodoxos que podría mejorar un estudiante de Primaria".