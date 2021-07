Los expertos alertan de que la falta de control de la cepa Delta nos expone a otra más peligrosa

El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señaló esta misma semana su preocupación por el crecimiento de esta quinta ola del virus, cuya variante Delta alcanza al 90% de los nuevos contagios. También hizo hincapié en que desde mediados de marzo de este año no había habido tantos ingresos en hospitales como en la actualidad, el doble que las dos semanas previas, aunque se esté lejos del peor momento de la pandemia en enero; y en que en los mismos últimos quince días se ha duplicado la presencia de pacientes en las UCI, el 40% de todos ellos entre los 35 y los 50 años.

Este recrudecimiento en los contagios asimilados a la variante Delta (o India) echa por tierra la previsión que avanzaban hace apenas diez días investigadores desde la Universidad de Alicante, en el sentido de que la presencia de esta cepa llegaría al 90% de los casos pero en septiembre. Han bastado una decena de jornadas para casi duplicar la presencia de esta variante que entonces se situaba en el 50% de los contagios.

El inmunólogo de la UA, José Miguel Sempere, corrobora que a día de hoy la Delta es la que más se propaga y que «aunque no parece más grave, sí que es mucho más transmisible», multiplicando por tres los casos que infecta cada contagiado.

Este especialista abunda que no hay nada que le guste más a este virus que propagarse entre los individuos, y que si su expansión continúa de forma incontrolada «puede variar hacia otra cepa todavía más peligrosa, más transmisible. Para el virus somos unos insensatos». Estamos, por tanto, a las puertas de una nueva variante del covid más peligrosa. «No quiero ser alarmista -añade Sempere- pero no ya que relajarse», advierte.

La también inmunóloga de la UMH, Esther Caparrós, sopesa que con un virus tan complicado y transmisible a partir de nuevas variantes, resulta muy preocupante que haya gente sin vacunar. «Cuanta más gente haya sin vacunar en todo el mundo más nos costará vencer a este virus, porque va aprendiendo nuevas variantes y también necesitamos nuevas vacunas, que la Ciencia avance», advierte.

Teresa Ruiz, catedrática de Salud Pública y Preventiva de la UA, calcula que la situación actual no va a remitir hasta finales de agosto y desde CC OO, el delegado provincial Francisco Tevar añade que hay que contener los contagios para que no superen los 15.000 -rondan los 11.000 activos- al tiempo que constata que la nuevas variantes como la Delta «han dado al traste con las buenas previsiones porque no se consigue frenar entre los más jóvenes. La quinta ola va a más peligrosamente», concluye.