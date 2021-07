Asaja-Alicante reclama a Teresa Ribera que retire del consejo de ministros el cambio de las normas del Tajo-Segura

Jóvenes Agricultores Asaja-Alicante ha solicitado y está recibiendo la adhesión de las comunidades de regantes que dependen del trasvase Tajo-Segura a la propuesta que ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica en la que explica su rechazo ante la inminente aprobación del primer recorte del trasvase, con la modificación del Real Decreto 773/2014. Los agricultores piden una vez más a la vicepresidenta Teresa Ribera que retire del orden del día del consejo de ministros la norma que supondrá disminuir la cantidad a trasvasar de 38 a 27 hectómetros cúbicos cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía estén en nivel 2, lo que supondrá un recorte anual de hasta 60 hectómetros cúbicos al año y la puesta en marcha de los mecanismos para apagar el acueducto de forma definitiva. "El Gobierno de España, a través de su portavoz en materia de agua, la ministra y vicepresidenta, Teresa Ribera, titular de la cartera para la Transición Ecológica, dará previsiblemente este martes un paso decisivo en su estrategia de apagar el trasvase Tajo-Segura e impulsar la sustitución del agua de los ríos por el agua desalinizada. Y es que está previsto que el último consejo de ministros antes de las vacaciones apruebe la rebaja en las derivaciones de agua desde la cabecera del Tajo mediante un Real Decreto que dictará disminuir la cantidad máxima mensual" a enviar a Alicante y Murcia.

“El trasvase Tajo-Segura recibirá con el cambio parcial de las reglas de explotación la primera de todas las puñaladas que le esperan hasta el 2027, cuando se materializará el aumento de los caudales ecológicos hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo (en lugar de los 6 de ahora), lo que supone la inutilización total del acueducto”, denuncia el presidente de Jóvenes Agricultores José Vicente Andreu, que también afirma que “si mañana no le entra un ápice de cordura y remordimiento a Ribera frente al ataque atroz que va a asestar al sector agrario en el sureste y declina la aprobación de dicho decreto, no nos queda otra opción que pedir a agricultores, regantes y empresarios alicantinos que saquen al grupo socialista del Gobierno central y el autonómico si quieren que la agricultura tenga algo de futuro”.

Asimismo, Asaja-Alicante considera que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, va a ser cómplice de los recortes. “Basta de hacer política vacía y de repetir que el trasvase es irrenunciable y que lucharán por el agua para todos y para siempre. No es cierto que de igual de donde venga el agua, como he estado escuchando decir a algunos alcaldes socialistas de la provincia, porque esto no es más que más demagogia. Importa y mucho de donde nos llegue el agua. El agua para mantener nuestro entramado productivo tiene que venir de los ríos. Esto no es un capricho, está justificado y es viable técnicamente, porque 50.000 hectómetros van al mar todos los años por las cuencas españolas y Portugal recibe un caudal del Tajo tres veces superior a lo pactado, por lo que lo único que falta aquí es voluntad política, infraestructuras que distribuyan el agua en España de forma justa y equitativa e inversiones para hacerlo una realidad".

El agua del trasvase cuesta 0,17 euros/m3 frente a los 0,58 euros/m3 del agua desalinizada para riego, para la que haría falta construir una planta fotovoltaica de 500 hectáreas de superficie para que bajara de precio, una barbarie medioambiental, paisajística y económica que difícilmente se podrá ejecutar”, denuncia Andreu.