Alcaldes y patronal exigen al Gobierno infraestructuras para fortalecer el eje Alicante-Elche

«Es inconcebible que Elche no participe en la gestión de un aeropuerto que está en su término» CARLOS GONZÁLEZ - ALCALDE DE ELCHE

En concreto, el tercer carril en la autovía A-7 entre Alicante y Elche, la gratuidad de la ronda de peaje alternativa a la A-70 que conecta El Campello con el Camino de Castilla, la electrificación de la línea de cercanías Alicante-Elche-Murcia, y la conexión de ambas ciudades por tren con el aeropuerto, hoy a la baja castigado por la pandemia, pero la puerta de la provincia con Europa, tal como subrayó Juan José Sellés, presidente de Uepal, en la presentación de una jornada en la que hubo un poco de todo. Desde el consenso público-privado para denunciar el abandono que sufre el eje en Madrid, gobierne quien gobierne, hasta el toque de atención de los empresarios a los alcaldes de Alicante y Elche, Luis Barcala, y Carlos González, y al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, quienes, supuestamente presos de sus agendas, se marcharon de la jornada justo cuando se iniciaba el turno de intervenciones de los empresarios. Minutos antes, los políticos habían centrado sus discursos en la petición de diálogo.

«Estos foros son necesarios pero debieran estar administraciones como Gobierno y Consell» LUIS BARCALA - ALCALDE DE ALICANTE

«Elche y Alicante pueden ser un motor dinamizador de la provincia con unión para no ser invisibles» MAITE ANTÓN - PRESIDENTA DE AEFA

Alianza de mínimos

Juan José Sellés, presidente de Uepal, arrancó la jornada reclamando a los alcaldes de Alicante, Luis Barcala, y Elche, Carlos González, una «alianza de mínimos» porque juntas «no suman sino que multiplican». En referencia al eje Alicante-Elche, Sellés subrayó, en concreto, que se trata de un área pujante con «necesidades supramunicipales» conjuntas que demanda nuevas estructuras administrativas para facilitar la colaboración público-privada. El objetivo es que este área metropolitana cuente con un «imprescindible» plan de movilidad conjunta para que se fortalezca el territorio, por ejemplo, la unión de ambos núcleos urbanos por el TRAM o mediante iniciativas que permitan complementar ambos destinos. Sellés pidió «una alianza de mínimos entre las dos ciudades» y asegura que, si se consigue, «las dos saldrían muy fortalecidas».

«Si no hay voluntad política para desarrollar este eje nunca podremos llegar a nada» PERFECTO PALACIO - PRESIDENTE CEV-ALICANTE

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, lamentó, por su parte, que en el foro organizado por Uepal no hubiera participación de las administraciones autonómica y estatal, (no habían sido invitadas), y pidió más inversiones en las infraestructuras básicas que conecten la ciudad con Elche, sobre todo en ferrocarril. Barcala recordó que el eje Alicante-Elche supone un tercio tanto de la población como de la riqueza económica en la Comunidad Valenciana, lo que confiere a este área «un peso brutal» que debería estar, a su juicio, más reflejado en la capital autonómica y en España. Tras poner de manifiesto que se está en el «momento crucial» de los fondos europeos, pidió al Gobierno que aclare los criterios del modelo de reparto de tanto dinero ya que no hay una información clara, a excepción de los proyectos del Ministerio de Movilidad.

El primer edil instó también a revisar el proyecto del Corredor Mediterráneo que impide que vayan a pasar mercancías provenientes de Algeciras a través de Alicante, a causa de las pendientes del trazado previsto, y ha solicitado al puerto de la ciudad «seguir trabajando como hasta ahora». Barcala también se refirió al proyecto del futuro palacio de congresos en el puerto, que será «un verdadero hito reconocido y reconocible» que se situará en «una ubicación perfecta», un «suelo premium». Sobre la relación entre Alicante y Elche, Barcala señaló que «los tiempos por los que pasamos ahora mismo los ayuntamientos son infinitamente mejores que en cualquier otro momento y la voluntad es que sean mejores en un futuro».

Por su parte, el alcalde de Elche, Carlos González aseguró que ahora mismo la relación institucional de ambas ciudades «pasa por un buen momento» aunque con la «lógica competencia por atraer talento, inversión pública y privada pero, al mismo tiempo, estando convencidos de cooperar». Carlos González, ve el eje con Alicante «un auténtico motor» y uno de los «espacios más dinámicos y de más oportunidades» de la Comunidad pese a lo cual ha estado «infrautilizado». González recordó que en Elche se sitúa el quinto aeropuerto más transitado de España, así como IFA y el espacio industrial Elche Parque Empresarial (que se está ampliando), e insistió en que hay que ser capaces de analizar ese territorio y extraer la máxima utilidad. Reclamó, por otro lado, que el consistorio debiera «tener mayor representación en la gestión de la terminal, en el marco de un órgano similar al consejo social de la Universidad Miguel Hernández. No se concibe que el Ayuntamiento no participe en la gestión del aeropuerto». González insistió en la necesidad de que se construya el tercer carril de la A-7 con Alicante y que se mejore la conectividad con Murcia.

La directora del aeropuerto, Laura Navarro, apuntó la oportunidad que las dos ciudades «trabajen como destino turístico, de congresos, de ferias y digital para mejorar su posicionamiento» y ha ofrecido las posibilidades del recinto que dirige para ayudar a conseguirlo. Por su parte, el director del puerto de Alicante, Carlos Eleno, apostó por que ambas ciudades y su tejido empresarial aprovechen la plataforma logística del puerto, que cuenta con una buena conexión viaria, marítima y a partir del otoño, incluso, con un tren de carga semanal con el Reino Unido.

Perfecto Palacio, presidente de CEV-Alicante, lamentó, por su parte, mirando hacia Juan Riera y el propio Sellés (Uepal), que poco se ha avanzado desde la reunión de 2019. Maite Antón, de AEFA, lo dejó claro: «Para ganar en visibilidad Alicante y Elche deben hacerse fuertes».

Malestar empresarial por la «espantá» política

El tercer encuentro entre alcaldes y empresarios para hablar sobre la necesidad de fortalecer el eje Alicante-Elche sirvió también para demostrar la distancia que separa lo público y lo privado a la hora de llegar a acuerdos. Al terminar la intervención de los alcaldes de Alicante y Elche, estos abandonaron la sala de conferencias del aeropuerto sin escuchar a los empresarios, y con ellos los concejales que les acompañaban. Un feo gesto que fue censurado por la ilicitana Maite Antón, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa) y el alicantino Perfecto Palacio, presidente de CEV-Alicante. Antón subrayó, en este sentido, que «no sé qué sentido tiene esto cuando los que han intervenido antes se han ido sin escucharnos». Tras los aplausos de los que quedaban, Perfecto Palacio incidió en la crítica de su compañera. «Debe ser que la opinión de los empresarios no le interesa a la Administración. Aquí ya se ha ido todo el mundo, voluntad parece que hay poca».