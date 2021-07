Unides Podem planteará en el Pleno la apertura de la comisión de investigación sobre el PGOU de Alicante

El grupo municipal de Unides Podem en el Ayuntamiento de Alicante expresa su malestar por la inadmisión de la moción para que se active la comisión de investigación sobre el PGOU de Alicante, aprobada en abril de 2020 por el Pleno del Ayuntamiento, que no obstante presentarán a la sesión de este jueves como declaración institucional. La inadmisión de mociones ya ha sido denunciada con anterioridad ante el Síndic de Greuges, "que ha dado la razón a la oposición ante la anomalía y el menoscabo para los derechos políticos de los grupos de la oposición", recuerdan desde este grupo. El portavoz municipal, Xavier López, considera esta actitud “una reiteración en la vulneración de los derechos políticos de la oposición inadmisible”.

Unides Podem cree que "el mayor escándalo político de la democracia en Alicante no puede quedar sin la depuración pertinente de las responsabilidades políticas que han tenido graves consecuencias en la realidad e imagen de nuestra ciudad". López señala que “la iniciativa que lleva a Pleno el equipo de gobierno para dar carpetazo a esta comisión es como meter la suciedad debajo de la alfombra, sólo se esconde, pero no desaparece”

"Los comportamientos y acciones de la alcaldesa y el equipo de gobierno de esa etapa, así como las grabaciones que toda la sociedad ha escuchado, esconden responsabilidades políticas que siguen sin esclarecer", sostiene Xavier López, quien cree que es "el momento de dilucidar y esclarecer las actuaciones políticas que, no sólo han mantenido a nuestra ciudad en el foco de la corrupción durante tanto tiempo, es que han perjudicado el desarrollo de la misma al judicializar el documento que debe ordenar y organizar el urbanismo de Alicante”. El edil recuerda que “aún no está cerrada la vía judicial, confiamos en el recorrido de los posibles recursos y que no se traslade la sensación de impunidad y escándalo que existe ahora mismo en la ciudadanía alicantina”.

El portavoz de Unides Podem en el Ayuntamiento considera que “hay comportamientos y decisiones políticas que la ciudadanía se merece conocer, independientemente de cómo se haya pronunciado el juzgado, hay una cuestión de ética por la que Barcala y el PP no pueden pasar de puntillas”. Asimismo, incide en que “el daño que se ha hecho a la reputación de esta ciudad tiene responsables políticos y hay que esclarecer y llegar hasta el final porque estamos seguros que se han producido muchos errores y comportamientos éticamente reprobables en todo este asunto”.