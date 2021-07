La quinta ola del covid triplica en dos semanas los ingresos en planta y quintuplica los de la UCI

El pasado martes, según los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad, el número de personas ingresadas por covid alcanzó las 145 y 24 de ellas necesitaron ser trasladadas a la UCI por el estado grave que presentaban. Solo un día después, o sea este miércoles 28 de julio, el número ha aumentado a 152 hospitalizados y 26 de ellos están en la UCI. Estas cifras multiplican por tres y por cinco los ingresos hospitalarios registrados hace 14 días cuando hubo 44 contagiados en planta y cinco en UCI.

Los peores efectos de la quinta ola de la pandemia parecen estar irrumpiendo ahora en la provincia. Los expertos apuntan a que la curva de contagios todavía no ha alcanzado el pico máximo pero la situación no es tan grave como la sufrida meses atrás gracias al efecto de las vacunas. De hecho, si se toman en consideración los datos de Sanidad a partir del 21 de junio -fecha en la que se empieza a detectar un progresivo incremento de los contagios- y se contabilizan los contagios y las muertes hasta el sábado 24 de julio, la mortalidad es 20 veces inferior que la que se produjo en la tercera ola de los pasados meses de enero y febrero, la más nefasta en cuanto a decesos en la Comunidad. A ello cabe añadir otra gran diferencia entre lo que ocurrió entonces y la situación que se está dando ahora. El pasado 19 de febrero, con una incidencia de 358 casos por cada 100.000 habitantes, el número de hospitalizados en la provincia por covid ascendía a 740 y 162 estaban en Cuidados Intensivos. En la actualidad, a fecha de 28 de julio, son 152 los hospitalizados de los que 26 se encuentran en la UCI. En cualquier caso, no todas las áreas sanitarias están sufriendo con igual intensidad los efectos de la quinta ola. En el Hospital de Sant Joan hay este miércoles un total de 17 pacientes covid en planta y seis en la UCI, el triple que hace una semana, lo que está generando alarma entre el personal sanitario. En el General de Alicante son 19 ingresos en planta y cinco en Cuidados Intensivos. Hace dos semanas solo había un paciente en la UCI y un máximo de nueve en planta.

En Elche se ha duplicado la presión hospitalaria en dos semanas con 20 pacientes con coronavirus ingresados, tres de ellos en la UCI. A mediados de julio la Unidad de Cuidados Intensivos estaba vacía de casos covid y tan sólo había nueve personas en planta. En el Hospital Universitario de Torrevieja hay diez pacientes covid en planta y hace dos semanas eran cuatro. En el Hospital General Universitario de Elda son siete los ingresados en planta cuando dos semanas atrás eran solo dos.

En el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy hay este miércoles 11 ingresados en planta y uno en la UCI. En los últimos diez días se ha producido un ligero y constante aumento de hospitalizados por el virus, pasando de cinco pacientes en planta el pasado 20 de julio a seis el día 22, 12 el día 26, y 11 este miércoles 28 de julio. Además, el primer ingreso grave en la UCI desde varias semanas atrás se ha registrado también este miércoles.

Menos decesos y síntomas más livianos por efecto de las vacunas

La quinta ola de la pandemia comienza a llenar los hospitales de la provincia de enfermos con covid. Pero los profesionales sanitarios están notando importantes diferencias respecto a las olas anteriores. La primera y principal es que la cifra de fallecidos se ha reducido de forma significativa. En Elche, por ejemplo, no se registra ningún deceso desde hace una semana. El otro factor que los médicos advierten ahora en los contagiados hospitalizados es que la media de edad ha bajado y presentan una menor gravedad en la sintomatología. No suelen necesitar tanto oxígeno y la mayoría, tal y como ocurría antes, ingresan por otras patologías de base que se agravan con el covid.