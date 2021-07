«En el estado actual de la pandemia las embarazadas deberían vacunarse»

La alarma se ha dado porque puede haber habido complicaciones graves. Tras la tercera ola hubo mucha embarazada que se contagió; luego hemos estado meses en los que se notó mucho la bajada. Ahora lo que ha ocurrido es que, a medida que la población joven y la infantil ha entrado en el pico que estamos viendo, hemos vuelto a tener un repunte importante de casos de embarazadas.

Por tanto, ¿hay repunte también en estas pacientes?

Cuando la embarazada se contagia conviene ponerle profilaxis contra la trombosis, con heparina. Así que normalmente las matronas del área o los médicos nos avisan. Eso permite también conocer las que tenemos en el área de salud. Las últimas dos o tres semanas ha habido un repunte muy importante de incidencia en embarazadas y hemos vuelto a tener casos de asistencia a partos con enfermas. En el área hay un pico de contagios las últimas semanas respecto a los anteriores meses.

«Las gestantes tienen más riesgo de síntomas severos, pero no tan grave como para generar una alarma»

¿Hay muchos ingresos?

La gran mayoría de ellas no llega a ingresar porque es verdad que para la embarazada supone los mismos riesgos que para la no embarazada, con algo más de gravedad, pero sigue siendo baja. Esa embarazada que se contagia no debe alarmarse más de lo que le toca. Es una población de riesgo especial, pero sigue siendo bajo en ausencia de patología previa.

¿Es una situación que se repite en la provincia?

Sí, se está repitiendo. Pero cuando se siguen las incidencias de los diferentes municipios, ha habido todo el tiempo diferencias. Eso lleva a que el repunte que se ve en embarazadas también dependa del medio en el que se mueve.

¿Hay preocupación por estas pacientes ahora mismo?

La hay porque el riesgo es real: la mujer embarazada que se contagia tiene más riesgo de síntomas severos, de necesitar ingresar, de pasar a UCI o de muerte por la enfermedad que otra mujer de su misma edad y sus mismas condiciones de patologías previas. Pero esa elevación no es tan grave como para generar a la embarazada una alarma. El riesgo sigue siendo bajo pero tiene un poco más que la que no lo está. Y también está que le pueda repercutir al feto por prematuridad, o que se contagie previo o posterior al embarazado durante la lactancia.

¿Han crecido las consultas sobre las vacunas?

Sí ha habido aumento las últimas dos semanas a medida que las han ido llamando con la posibilidad de vacunarse. También porque se reconoció que a la embarazada que lo pida conviene vacunarla ya. Cuando las llaman muchas preguntan si se vacunan o no se vacunan.

«En las últimas semanas ha habido un repunte de casos en embarazadas y hemos vuelto a tener partos de contagiadas»

¿Qué se recomienda?

El mensaje general, que está avalado por las sociedades científicas es que vacunarse protegería de ese riesgo y, por tanto, es adecuado. En el otro lado de la balanza, lo que no podemos aún contestar mejor es si hay tanta seguridad para decir que se vacune todo el mundo ya. Los ensayos clínicos de las vacunas no incluían embarazadas como no las incluye cualquier ensayo clínico en general. Lo que sí hay es un estudio bastante avanzado en EEUU entre las vacunadas estando embarazadas de más de 36.000 mujeres. Lo que de momento se sabe es que no se han encontrado repercusiones negativas por haber sido vacunadas.

¿Cuál es el momento para vacunarse las embarazadas?

La Sociedad Española de Ginecología y Obstreticia recomienda que, si tiene patología de base, que podría hacer que fuera más grave, obviamente que se vacune. En ese contexto, si está en una zona con incidencia alta, que lo haga en cualquier momento del embarazo. Si está en un momento o zona de incidencia más baja, la pauta general es intentar no vacunarse hasta la semana 20 o más, dado que no hay ensayos clínicos de que no haya ningún efecto perjudicial antes de ello. Pero, cuando hay un ambiente de mucha tasa de contagio, lo que cabría pensar es vacunarse en cualquier momento teniendo en cuenta que los datos de embarazadas vacunadas muy precozmente, no evidencian ningún efecto adverso.

¿Y qué vacuna?

También forma parte de las recomendaciones de las sociedades científicas que sean las vacunas de ARNm, es decir, como las de Pfizer o Moderna. Pero no porque se piense que las otras son peores, sino porque en el embarazo hay que utilizar aquello que mejor se conoce, para reducir riesgos inesperados.

¿La situación actual de incidencia estaría en ese escalón de recomendación?

Mayoritariamente, a las que preguntan les recomendamos que se vacunen. Pero es una decisión personal. Porque en este momento y en ese segmento de edad hay una incidencia ya alta. En el estado actual de la pandemia en nuestra zona, es un momento en el que deberían plantearse vacunarse. La embarazada es la que decide.

¿Es seguro?

Todo apunta a bastante seguridad. Si la posibilidad de contagiarse es alta, el beneficio total es mucho mayor vacunándose que no vacunándose y pudiendo pasar el covid.

¿Afectan las vacunas al feto?

Hay muchos anticuerpos que pasan de la madre al feto y los llevan unos meses. Desde ese punto de vista, podría ocurrir que la mujer se hubiera inmunizado relativamente próximo al momento del nacimiento y eso ayudara que naciera el niño con cierta protección.

¿Y los efectos adversos?

La vacuna no ha demostrado en embarazadas ningún efecto adverso diferente de los efectos secundarios de la vacuna en mujeres no embarazadas. Eso también se sabe.

¿Es recomendable que se pongan las dos dosis?

Es algo que también preguntan, si se ponen la segunda o no, sobre todo si la primera se la pusieron antes de saber que estaban embarazadas. Pues sí, lo mejor es que sí.

Además de la vacuna, ¿qué más se recomienda?

Ni siquiera aunque se vacunen tienen que dejar de tener precaución. El mensaje sería: primero que tiene que saber que si coge el covid embarazada tiene más riesgo que si no lo está; segundo, que debe mantener las distancias y valorar vacunarse o no; pero, además, que por el hecho de estar vacunada no tiene que bajar la guardia. Porque la vacuna ha demostrado reducir incidencia y gravedad pero no excluir, y son un colectivo especial.