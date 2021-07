El avance de la variante Delta amenaza la recuperación del turismo británico

El avance descontrolado de la variante Delta en España amenaza con volver a complicar la movilidad de los turistas británicos y, en concreto, en sus viajes a España. El motivo es que el Gobierno del Reino Unido baraja poner a España en «ámbar-plus» en su semáforo de restricciones, lo que provocaría volver a implantar una cuarentena de diez días al regreso, incluso para los turistas vacunados, que no deben hacerlo si están en ámbar como sucede actualmente. España entraría en el mismo lote que Grecia y en el que ahora mismo también está Francia. La decisión sería desastrosa para el inminente agosto, aunque de momento, cuarentena o no, el levantamiento de las restricciones totales a los ingleses que viajan a países en ámbar (España), no ha tenido un efecto positivo en el sector turístico de la Costa Blanca. Apenas entran reservas de ingleses para agosto, aunque sí empieza a moverse el mercado para el otoño. El turismo británico representa el 30% del total extranjero en agosto habitualmente.